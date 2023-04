Un sondage récent de H&R Block révèle que les Québécois ont une nouvelle vision de la « retraite » en raison des contraintes budgétaires





Plus de la moitié des Québécois signalent un retard sur le plan de leur épargne-retraite.

La moitié des Québécois prévoient avoir un petit boulot pendant leur retraite.

53% des répondants estiment qu'ils doivent mieux comprendre les options d'épargne-retraite avantageuses fiscalement.

37% ont déclaré ne pas avoir suffisamment d'argent à la fin du mois pour épargner pour leur retraite.

Près de 17% des participants comptent sur des régimes de retraite assistés par le gouvernement, tandis que 17% n'ont pas encore établi de régime d'épargne-retraite.

29% estiment qu'ils mettent suffisamment d'argent de côté chaque mois pour leur fonds de retraite.

48% sont confiants quant à leur stratégie de retraite.

CALGARY, AB, le 3 avril 2023 /CNW/ - Un nouveau sondage commandé par H&R Block Canada indique que presque la moitié des Québécois ne sont pas préparés pour leur retraite, n'ont pas assez d'économies et prévoient travailler à temps partiel pendant leur retraite pour s'en sortir.

« Il n'y a pas si longtemps, la vision traditionnelle de la retraite était qu'à environ 65 ans, les Québécois raccrocher leurs gants et célébraient la fin de leur emploi à temps plein. Profitant du revenu stable de leur régime de retraite d'entreprise ou du gouvernement, ils étaient prêts à se lancer dans de nouvelles aventures pour réaliser des choses pour lesquelles ils n'avaient jamais eu le temps auparavant », a déclaré Peter Bruno, président de H&R Block Canada. « Ce que nous constatons maintenant, c'est que la vision de la retraite a évolué de façon spectaculaire, alimentée par des changements dans les options de plans d'épargne fiscalement avantageuses, par les réalités changeantes de la main-d'oeuvre, par l'économie des petits boulots et par l'environnement économique dominant. »

Une nouvelle vision de la « semi-retraite ou de la retraite d'appoint » à un âge précoce.

Même si les Québécois prévoient toujours quitter leur travail à temps plein, la moitié (49 %) prévoit avoir un petit boulot pendant leur retraite pour générer des revenus, introduisant une nouvelle réalité pour l'avenir de la retraite. Le sondage révèle également que de nombreux Québécois prévoient prendre leur retraite plus tôt que la moyenne actuelle.

Selon Statistique Canada, l'âge moyen de la retraite en 2022 était de 64 ans et 6 mois. Toutefois, le sondage a révélé que 44 % prévoient prendre leur retraite avant l'âge de 64 ans. Parmi ceux qui n'ont pas encore pris leur retraite, les attentes quant à l'âge pour la prendre varient: entre 45 et 54 ans (5 %) ; 55 à 64 ans (39 %) ; 65 à 69 ans (35 %) ; 60 à 64 ans (27 %) et 70 ans et plus (21 %).

Étonnamment, le sondage a également révélé que plus d'un tiers (36 %) des répondants âgés de 18 à 54 ans croient qu'ils ne prendront jamais leur retraite.

Les Québécois reconnaissent l'importance des régimes d'épargne avantageux sur le plan fiscal, même s'ils ne les comprennent pas tout à fait.

Le sondage indique que les Québécois sont conscients que les plans d'épargne fiscalement avantageux, y compris les REER et les CELI, sont un élément crucial de leur stratégie de retraite. Les Québécois comptent énormément sur les régimes de retraite parrainés par les employeurs et les régimes de retraite assistés par le gouvernement pour financer leur retraite. Le sondage a révélé ce qui suit :

59 % des Québécois déclarent posséder un REER; 4 % prévoient en avoir un à l'avenir.

48% ont un CELI; 6 % prévoient en obtenir un à un moment donné.

34% ont un régime de retraite enregistré parrainé par leur employeur.

17 % disent qu'ils compteront sur les régimes de retraite subventionnés par le gouvernement.

Toutefois, l'étude révèle que la méconnaissance des options et des stratégies fiscalement avantageuses d'épargne-retraite persiste (53% des Québécois), même chez ceux qui ont déjà mis en place des plans de retraite.

Plus d'un Québécois sur dix (17 %) déclare ne pas avoir de régime d'épargne-retraite, et 5 % disent préférer dépenser plus d'argent pour maintenir un bon niveau de vie plutôt que de le placer dans un CELI ou un REER.

Sentiment mitigé à l'égard des perspectives de retraite.

La conjoncture économique met sous pression de nombreux Québécois qui réfléchissent à mettre de l'argent de côté pour leur retraite. Plus du tiers des répondants (37 %) estiment qu'ils n'ont pas assez d'argent à la fin du mois pour épargner pour la retraite. 63 % disent qu'ils mettront probablement moins d'argent dans leur CELI ou REER cette année, compte tenu de l'augmentation du coût de la vie. En comparaison, 29% estiment épargner suffisamment chaque mois pour leur retraite et 48% se sentent en confiance quant à leur plan de retraite.

« Il n'y a pas de plan de retraite ou de stratégie universelle pour les Québécois, mais, quelle que soit votre situation personnelle, il est essentiel de bien comprendre vos options et comment fonctionnent les plans d'épargne fiscalement avantageux », explique Peter Bruno. « Au moment de remplir votre déclaration de revenus, il est important de comprendre les changements qui pourraient affecter votre capacité à maximiser votre remboursement d'impôt et à minimiser votre revenu imposable. »

H&R Block Canada souligne les principaux changements en cette période de production de déclaration de revenus concernant les régimes d'épargne-retraite :

Augmentation des plafonds des REER et des CELI.

Le plafond de cotisation au REER pour l'année d'imposition 2023 est passé à 30 780 $ . Les Canadiens peuvent cotiser jusqu'à 18 % de leur revenu gagné l'année précédente, jusqu'à concurrence du plafond de cotisation.

. Les Canadiens peuvent cotiser jusqu'à 18 % de leur revenu gagné l'année précédente, jusqu'à concurrence du plafond de cotisation. Le plafond de cotisation au CELI est passé à 6 500 $ cette année. Pour mettre les choses en perspective, si un Canadien de 40 ans versait le montant maximal annuel, il aurait accumulé 162 500 $ (plus les intérêts) dans son CELI à 65 ans.

Changements aux limites de la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV).

Certains Canadiens pourraient devoir rembourser la SV . Cette année, les Canadiens de 65 ans et plus dont le revenu imposable est supérieur à 81 761 $ devront rembourser une partie de leur SV. Si votre revenu imposable était supérieur à 134 626 $, vous ne recevrez pas de SV.

. Cette année, les Canadiens de 65 ans et plus dont le revenu imposable est supérieur à 81 761 $ devront rembourser une partie de leur SV. Si votre revenu imposable était supérieur à 134 626 $, vous ne recevrez pas de SV. Les aînés de 75 ans et plus recevront une augmentation automatique de 10 % dans le cadre du nouveau Plan pour rendre la vie plus abordable de l'ARC en date de juillet 2022.

Augmentation des cotisations maximales au Régime de pensions du Canada (RPC)

Le Régime de pensions du Canada (RPC) et le Régime de rentes du Québec (RRQ) ont augmenté de 2,7 %. Cela signifie que le plafond des gains admissibles à la pension est de 64 900 $, avec une exemption de base de 3 500 $ pour 2022. La cotisation maximale de l'employé et de l'employeur est de 3 499,80 $ pour le RPC et de 3 776,10 $ pour le RRQ.

ont augmenté de 2,7 %. Cela signifie que le plafond des gains admissibles à la pension est de 64 900 $, avec une exemption de base de 3 500 $ pour 2022. La cotisation maximale de l'employé et de l'employeur est de 3 499,80 $ pour le RPC et de 3 776,10 $ pour le RRQ. Les travailleurs autonomes canadiens doivent tenir compte des cotisations de l'employeur et de l'employé. Ainsi, pour cette année, le plafond des cotisations au RPC est de 6 999,60 $ et celui du RRQ, de 7 552,20 $.

À propos du sondage

Le sondage en ligne a été commandé par H&R Block et mené du 14 au 16 février 2023 auprès d'un échantillon représentatif de 1 501 Canadiens membres du Forum Angus Reid. À des fins de comparaison uniquement, des échantillons de cette taille permettraient d'obtenir une marge d'erreur de +/- 2,5 points de pourcentage avec un niveau de confiance de 95 % Le sondage a été proposé en anglais et en français.

À propos de H&R Block Canada

Partenaire de confiance des Canadiens depuis plus de 55 ans, H&R Block Canada est le chef de file en matière de fiscalité au pays. Son équipe de Pros de l'impôt, qui assure un service dans plus de 900 emplacements au Canada, utilise les dernières technologies et une expertise concrète pour aider les gens à produire leur déclaration par le biais d'un service de dépôt, en personne ou par voie électronique, ou de notre logiciel d'impôt. H&R Block Canada peut aider les particuliers, ainsi que les

petites entreprises, à préparer leur déclaration de revenus, en plus de s'occuper des impôts américains ou des revenus de location ou de succession et fiducie. Le programme de formation complet de H&R Block, l'Académie fiscale, forme de nouveaux experts et permet aux Pros de l'impôt de continuer à développer leurs compétences. Pour en savoir plus, visitez www.hrblock.ca ou appelez au 1-800-HRBLOCK.

SOURCE H&R Block Canada Inc.

Communiqué envoyé le 3 avril 2023 à 07:00 et diffusé par :