La campagne de la jonquille de la Société canadienne du cancer donne de l'espoir aux Canadiens aux prises avec des cancers pour lesquels le taux de survie est faible





L'espoir fleurit avec l'annonce récente du programme de Subventions d'équipe Découverte de la SCC, le plus grand effort collectif au Canada axé sur l'amélioration de l'issue des cancers pour lesquels le taux de survie est faible

TORONTO, le 3 avril 2023 /CNW/ - Chaque printemps, depuis plus de 65 ans, l'espoir fleurit avec le retour de la campagne de la jonquille de la Société canadienne du cancer (SCC). Cette initiative de collecte de fonds annuelle recueille des fonds essentiels pour soutenir les projets de recherche les plus prometteurs sur tous les types de cancer. Le financement de cette année pour la recherche de classe mondiale comprend les Subventions d'équipe Découverte de la SCC : transformer les cancers pour lesquels le taux de survie est faible, représentant 55 M$ et annoncées récemment. Cela représente le plus grand effort collectif jamais déployé au Canada mettant l'accent sur ces types de cancer.

Distribuées au cours des cinq prochaines années, les Subventions d'équipe Découverte de la SCC axées sur l'action, accordées en partenariat avec les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et avec le soutien de Brain Canada, de la Société de recherche sur le cancer et de la Lotte & John Hecht Memorial Foundation, mettent au défi la communauté de recherche du Canada de développer les approches les plus novatrices pour transformer l'issue des cancers pour lesquels le taux de survie est faible. Les cancers du pancréas, de l'oesophage, du cerveau, du poumon, du foie et de l'estomac demeurent associés à des taux de survie à cinq ans inférieurs à 30 %, alors que le taux de survie est de 64 % pour l'ensemble des cancers. En 2022 seulement, environ 35 000 personnes ont perdu la vie au Canada en raison de ces six cancers.

Guidées par des partenaires-patients touchés par des cancers pour lesquels le taux de survie est faible, 10 équipes de recherche ont reçu des subventions pour les projets les plus innovants, notamment le développement d'un test permettant la détection du cancer du poumon à l'aide de l'intelligence artificielle, ce qui pourrait améliorer l'issue du cancer du poumon; l'identification de nouvelles approches pour réduire la résistance au traitement des personnes atteintes d'un cancer de l'oesophage, et potentiellement sauver des vies; et un programme de recherche global sur le cancer du pancréas axé sur le dépistage, la détection précoce, une meilleure compréhension de la biologie de la maladie et faciliter l'introduction de nouvelles thérapies et de traitements personnalisés pour augmenter le taux de survie à l'un des cancers les plus mortels.

« Nous croyons que la recherche est la clé pour accélérer le changement et trouver des solutions qui sauveront des vies », déclare Andrea Seale, chef de la direction de la Société canadienne du cancer. « La campagne de la jonquille est fière de financer certains des esprits les plus brillants en matière de recherche sur le cancer par des programmes comme les Subventions d'équipe Découverte de la SCC. Les faibles taux de survie sont imputables à de nombreux facteurs, notamment un manque de facteurs de risque identifiables et d'options de traitement efficaces. Ce nouvel investissement a un réel potentiel pour changer à jamais l'avenir du cancer. »

Depuis longtemps, la campagne de la jonquille est l'occasion de se rallier autour d'un symbole de force, de résilience et de courage pour les personnes touchées par le cancer. On estime que deux Canadiens sur cinq recevront un diagnostic de cancer au cours de leur vie. Or, les dons faits à la campagne de la jonquille aident à financer des projets de recherche, comme ceux financés par les Subventions d'équipe Découverte de la SCC, ainsi qu'à fournir un réseau d'aide empreint de compassion aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches aidants, lequel comprend une ligne d'aide et d'information et une communauté en ligne à l'échelle nationale, de même qu'à financer nos activités de défense de l'intérêt public en vue de façonner les politiques publiques pour créer une société en meilleure santé.

« La SCC compte sur la générosité des donateurs pour financer de telles innovations de pointe en matière de recherche afin de changer des vies plus rapidement. Nous demandons à toutes les personnes au pays de soutenir la campagne annuelle de la jonquille et son objectif de faire fleurir l'espoir pour les personnes atteintes de cancer. En plus de faire des dons ponctuels, les personnes qui souhaitent prendre part à la campagne peuvent devenir des donateurs mensuels, participer au Défi courir 80 km de la SCC sur Facebook ou organiser leur propre collecte de fonds », ajoute Andrea Seale.

Pour en savoir plus ou pour faire un don, visitez cancer.ca/jonquille. Tous les dons effectués entre le 23 et le 30 avril seront jumelés.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche afin de sauver et d'améliorer des vies. Nous finançons les plus brillants chercheurs sur le cancer. Nous fournissons un réseau d'aide empreint de compassion à toutes les personnes atteintes de cancer, dans tout le Canada et pour tous les types de cancer. En tant que voix des personnes qui ont le cancer à coeur, nous travaillons de concert avec les gouvernements pour créer une société en meilleure santé. Aucun autre organisme ne fait ce que nous faisons pour faire en sorte d'améliorer des vies aujourd'hui et de transformer l'avenir du cancer à jamais.

Ensemble, agissons contre le cancer. Appelez-nous au 1 888 939-3333 ou visitez cancer.ca aujourd'hui.

SOURCE Société canadienne du cancer (Bureau National)

