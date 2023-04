Dai Nippon Printing et SCIVAX concluent une alliance capitalistique et opérationnelle dans le domaine de la fonderie pour la production de masse de produits nanoimprimés





Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP, TOKYO: 7912) et SCIVAX Co., Ltd. ont conclu une alliance capitalistique et opérationnelle concernant une entreprise de fonderie conçue pour produire en masse des produits nanoimprimés. Une coentreprise de contrôle de la production, Nanoimprint Solutions Co., Ltd., (Nanosol) a été créée le 3 avril 2023.

Nos deux entreprises allieront leurs forces pour la production de masse de produits nanoimprimés.

[Contexte]

La nanoimpression devrait être utilisée dans un large éventail de domaines. Ceux-ci incluent des dispositifs de capteur 3D, des lunettes intelligentes, ainsi que des éléments de biodispositif de séquenceur d'ADN de nouvelle génération.

En prévision de la future expansion du marché, nous avons conclu une alliance opérationnelle pour assurer l'approvisionnement stable de produits nanoimprimés fabriqués en série.

[Nouvelle alliance]

Nous allons combiner les forces de DNP dans la technologie de fabrication de moules mères à nanoimpression de pointe, le savoir-faire en matière de production de masse et de contrôle qualité, avec celles de SCIVAX dans les équipements de fabrication de production de masse à nanoimpression de haute précision, la technologie de conception d'équipements et le savoir-faire de processus pour continuer d'intégrer les chaînes de valeur de nos deux entreprises.

En conséquence, nous allons développer au Japon un système capable de répondre rapidement aux besoins d'externalisation de la production de masse, ce qui conduira également à des capacités de prise en charge des risques de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Nous choisirons de fabriquer les produits dans les usines les mieux adaptées de nos deux sociétés, avec un contrôle de la production réalisé par Nanosol.

[Résumé de la nouvelle entreprise]

Nom de l'entreprise Nanoimprint Solutions Co., Ltd. Emplacement 1-1-1 Ichigaya Kaga-cho, Shinjuku-ku, Tokyo Capital 10 millions de yens Contenus commerciaux Gestion de la production de masse de l'activité contractuelle de nanoimpression Participation capitalistique DNP 50 %, SCIVAX 50 %

[Perspectives]

Grâce à la nouvelle coentreprise Nanosol, nous répondrons aux besoins de production de masse de produits nanoimprimés pour diverses applications. Nous visons des ventes annuelles d'environ 10 milliards de yens d'ici 2026.

À propos de DNP

DNP a été créé en 1876 et est devenu une entreprise mondiale de premier plan qui tire parti de solutions d'impression pour créer de nouvelles opportunités commerciales tout en protégeant l'environnement et en créant un monde plus dynamique pour tous. Nous capitalisons sur nos compétences de base en matière de technologie de microfabrication et de revêtement de précision pour fournir des produits destinés aux marchés des écrans, des appareils électroniques et des films optiques. Nous avons également développé de nouveaux produits, tels que des chambres à vapeur et des réseaux réfléchissants, qui offrent des solutions de communication de nouvelle génération pour une société de l'information plus conviviale.

