En neuf mois, la Fondation des artistes a aidé directement près de 5000 artistes et artisans des arts de la scène





12,7 millions $ leur ont été distribués grâce au programme RENFORT

MONTRÉAL, le 3 avril 2023 /CNW/ - 12,7 millions $ ont été remis depuis juin 2022 à 4963 artistes et artisans, avec le programme RENFORT, créé et géré par la Fondation des artistes (FDA). La FDA a rempli sa mission d'épauler les professionnels des arts de la scène, un des secteurs culturels les plus touchés par la pandémie. Avec RENFORT, réalisé grâce à un financement du Fonds pour la résilience des travailleurs du secteur des spectacles sur scène du Canada, la FDA a été le seul organisme au Québec et l'un des quatre autorisés au pays à distribuer, entre autres, un soutien financier direct. De juin à mars, elle a reçu pas moins de 7230 demandes.

Avec la mise sur pied de RENFORT (qui a soutenu les demandeurs jusqu'à la hauteur de 2500 $/personne), les 12,7 millions $ obtenus ont également permis à la FDA de déployer :

Le Fonds de soutien psychologique : un Fonds de 400 000 $ accordé aux artistes pour bénéficier soit de consultations via un partenaire de services de la FDA ou d'un montant pour couvrir les honoraires de leur propre thérapeute;

Le Fonds d'accompagnement juridique : un Fonds de 400 000 $ alloué aux artistes pour un accès à des consultations juridiques gratuites avec un avocat membre du Barreau du Québec.

Une Fondation encore indispensable pour les artistes et les artisans

« Ce soutien précieux a allégé la détresse de milliers d'artistes et artisans en atténuant en partie les impacts de la crise, indique Hélène Côté, directrice générale de la FDA. Cela dit, plusieurs nécessitent encore une aide directe afin de poursuivre leur carrière et d'avoir accès à des conditions décentes avec la pratique de leur métier. Les besoins psychologiques sont toujours aussi présents. »

Tout en saluant l'initiative du ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, et de son ministère envers ce programme essentiel, madame Côté rappelle que la FDA entend poursuivre sa mission de soutien aux artistes de chez nous. À ce sujet, elle a produit de courtes vidéos présentant les témoignages de bénéficiaires de RENFORT. On y évoque notamment la précarité du statut d'artiste, en plus de réaffirmer l'importance de l'art et de la culture dans nos vies.

Aide fournie par RENFORT selon les secteurs et métiers, du 15 juin 2022 au 27 mars 2023 (pourcentage sur la totalité des demandes) Acteurs (13,4 %)

Artistes de rue (0,3 %)

Artistes multidisciplinaires (7,8 %)

Auteurs de la scène (1 %)

Chanteurs (3,6 %)

Chanteurs et musiciens (14,6 %)

Circassiens (4,6 %)

Compositeurs de chansons ou pour la scène (5,5 %)

Concepteurs de décors, d'éclairages ou de costumes (2,6 %)

Danseurs (7 %)

Humoristes (1,9 %)

Magiciens (0,3 %)

Metteurs en scène ou aides-metteurs en scène/régisseurs (2,4 %)

Musiciens (18,6 %)

Personnel de tournée (0,7 %)

Techniciens de scène ou personnel de soutien (9,6 %)

Autres travailleurs culturels (2,5 %)

Autres (3,6 %)

À propos de la Fondation des artistes

La Fondation des artistes (FDA) est un organisme sans but lucratif qui procure depuis 1984 une aide financière ponctuelle aux artistes d'ici et de toutes les disciplines vivant une période d'incertitude. Depuis 2021, elle rend disponible du soutien psychosocial en offrant l'accès à un service d'aide immédiat pour les professionnels du milieu culturel. Elle permet aux artistes professionnels d'avoir des conditions de vie convenables et équitables avec la pratique de leur métier, puis de poursuivre leur carrière. Soutenir la FDA, c'est jouer un premier rôle au sein d'une communauté fortement mobilisée, qui a à coeur la culture d'ici et le bien-être de ses artistes.

À propos du Fonds pour la résilience des travailleurs du secteur des spectacles sur scène du Canada

Lancé en février 2022, ce programme de financement temporaire du ministère du Patrimoine canadien représentait une enveloppe de 60 millions $ pour aider les travailleurs des arts de la scène au cours de l'année financière 2022-2023. Il a pris fin le 31 mars 2023.

Information

fondationdesartistes.ca

SOURCE Fondation des artistes

Communiqué envoyé le 3 avril 2023 à 06:30 et diffusé par :