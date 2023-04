AVIS AUX MÉDIAS - Accueillons dignement les personnes demandeuses d'asile





#accueillonsdignement

MONTRÉAL, le 3 avril 2023 /CNW/ - Les médias sont invités à une conférence de presse, le 4 avril prochain, à 10 h, à l'occasion de la Journée des droits des réfugiés, au cours de laquelle des porte-parole d'une coalition formée de comités concertés pour les personnes demandeuses d'asile feront le point sur l'évolution des conditions d'accueil des personnes demandeuses d'asile dans la métropole.

Mobilisés depuis des mois pour répondre aux besoins urgents des personnes demandeuses d'asile malgré un manque criant de ressources, les membres de cette coalition qui réunit notamment vingt et un quartiers de Montréal demandent à tous les paliers du gouvernement d'adopter une politique de l'hospitalité et de respecter le droit d'asile conformément aux obligations internationales.

Quoi : Conférence de presse

Où : Centre des loisirs de Saint-Laurent, situé au 1375 rue Grenet, Saint-Laurent (Québec) H4L 5K3

Quand : Le mardi 4 avril 2023, à 10 h

L'événement réunit une coalition formée de comités de concertation dans vingt et un quartiers de Montréal (Ahuntsic-Cartierville?; Anjou?; Centre-Sud?; Côte-des-Neiges?; Faubourg Saint-Laurent?; Hochelaga-Maisonneuve?; Lachine?; Mercier-Est?; Mercier-Ouest?; Montréal-Nord?; Notre-Dame-de-Grâce?; Parc-Extension?; Peter-McGill?; Pointe-Saint-Charles?; Le Plateau Mont-Royal?; Rivière-des-Prairies?; Rosemont?; Saint-Laurent?; Saint-Léonard?; Verdun et Ville-Émard-Côte-Saint-Paul), la Coalition montréalaise des tables de quartier (CMTQ), le Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM) et la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI).

Porte-parole : Yves Bellavance (CMTQ)?; Amira Beghdadi (Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve)?; Geneviève Bouchard (Table de la petite enfance de Rosemont, Rosemont)?; Luis Miguel Cristancho (Bienvenue à NDG, Notre-Dame-de-Grâce)?; Fatma Djebbar (SIARI, Côte-des-Neiges)?; Maria Ximena Florez (COSSL, Saint-Laurent)?; Jean-François Gosselin, Table de quartier de Montréal-Nord)?; Sylvie Guyon (comité de rapprochement interculturel de Ville-Émard/Côte-Saint-Paul)?; Eva Gracia-Turgeon (Foyer du Monde, Le Plateau-Mont-Royal)?; Veronica Islas (Carrefour de ressources en interculturel, Centre-Sud et Faubourg-Saint-Laurent)?; Odélie Joly (Carrefour d'Aide aux nouveaux arrivants, CANA, Ahuntsic-Cartierville)?; Rose Ndjel (Table de quartier de Parc-Extension)?; Gilles Provencher (Carrefour Solidarité Anjou)?; Martin Savard (Concert'Action Lachine et Concertation en développement social de Verdun)?; Kingslyne Toussaint (Équipe RDP, Rivière-des-Prairies), Stephan Reichhold (TCRI), Laura Stijovic (Table de quartier Peter-McGill).

