L'actrice Catherine St-Laurent devient la porte-parole de Chanv





Chanv, une harmonie naturelle entre le Nord et vous

MONTRÉAL, le 3 avril 2023 /CNW/ - Grande passionnée des soins de la peau, l'actrice Catherine St-Laurent devient la porte-parole de l'entreprise québécoise Chanv qui se spécialise dans les produits de soins naturels pour la peau depuis près de 20 ans. Cette collaboration inédite pour Chanv coïncide avec le dévoilement de sa nouvelle identité visuelle et l'amélioration de la formulation de ses produits de haute qualité afin de répondre aux besoins de sa clientèle.

Les produits Chanv sont fabriqués au Québec avec des ingrédients locaux et conçus pour protéger la peau contre les conditions changeantes et extrêmes, typiques de notre climat nordique. L'ingrédient clé de chaque produit est l'huile de Chanvtm, une huile végétale 100 % québécoise qui nourrit l'épiderme de manière optimale.

«?Chanv est une entreprise québécoise dont les valeurs résonnent totalement avec les miennes : des produits de haute qualité, des ingrédients locaux, une faible empreinte écologique et une communication transparente avec le consommateur. De plus, Chanv contrôle chaque étape de sa production avec rigueur pour offrir les meilleurs produits possibles. Je suis vraiment heureuse de pouvoir contribuer au rayonnement d'entrepreneurs d'ici qui gagnent vraiment à être connus?», indique Catherine St-Laurent, porte-parole de Chanv.

Chanv se décline désormais en quatre catégories et 15 produits : soins du visage, soins du corps, soins du cuir chevelu et les soins traitants pour les peaux sujettes à l'eczéma et à l'acné, entre autres. Le département de R&D de l'entreprise a amélioré la formulation de chaque produit et assuré une transparence quant aux ingrédients de choix qui la composent.

La nouvelle plateforme graphique convoque les couleurs épurées et les formes naturelles de nos racines québécoises et de nos terres nordiques. Ce vent de fraîcheur vient soutenir, en amont, le début de cette belle collaboration. Pour visualiser la vidéo de lancement, cliquez ici.

Les produits Chanv sont disponibles en ligne et la nouvelle gamme fera son entrée dans plus de 500 détaillants autorisés à travers le Québec au cours des prochains mois.

L'ingrédient clé : l'huile de Chanvtm

Idéale pour tous les types de peau y compris celles sujettes à l'eczéma ou à l'acné, l'huile de Chanvtm a un profil unique. Elle aide à protéger la peau en régénérant sa barrière d'hydratation. Sa composition, un ratio idéal d'oméga-3 et 6, est très similaire au sébum produit par notre derme, ce qui lui permet d'être absorbée de manière rapide et efficace, comme par instinct.

Sa concentration riche en acides gras essentiels et en vitamines A, B et E, font de cette huile végétale une huile très nourrissante qui redonnent de l'éclat à votre peau et aident à combattre les signes de l'âge, en plus d'améliorer la texture de la peau.

Pour découvrir des routines de soins inspirées de la nature, des conseils écologiques et tout ce que l'huile de Chanvtm a à vous offrir, visiter le bloque 46 o N ainsi que leurs comptes Facebook et Instagram.

Bon pour votre peau et bon pour l'environnement

L'huile de Chanvtm provient de graines de chanvre boréal cultivées et transformées au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle est extraite des graines par une première pression à froid, ce qui protège ses propriétés nutritionnelles et garantit une qualité supérieure, transportée et maintenue à une température froide, puis utilisée dans la fabrication des produits au siège social de Chanv dans le Centre-du-Québec.

Formulés principalement avec des ingrédients d'origine naturelle, les produits Chanv sont sans alcool, sans colorant, sans parfum artificiel, ni parabène. Ils contiennent aussi une eau de source naturelle de qualité supérieure puisée à Saint-Ferdinand, au Québec, qui possède un équilibre parfait entre la concentration de sels minéraux et le pH.

Le chanvre est une plante qui a une très faible empreinte écologique. Sa culture, qui est autorisée au Canada depuis 1998, nécessite très peu d'eau. Il s'agit d'une des rares plantes qui donne plus au sol qu'elle en demande, car elle restaure la qualité des sols où elle est cultivée en plus d'absorber plus de dioxyde de carbone par hectare que les autres cultures et la plupart des arbres.

À propos de Chanv

Chanv est une entreprise québécoise innovante de 45 employés située au Centre-du-Québec. Spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits de soins de la peau naturels de haute qualité. L'ingrédient clé est l'huile de Chanvtm, une huile végétale 100 % québécoise qui nourrit l'épiderme de manière optimale. Chaque étape de sa production est soumise annuellement à des tests de qualité pour garantir une qualité supérieure de ses produits auprès des consommateurs.

Chanv se décline en quatre catégories : soins du visage, soins du corps, soins du cuir chevelu et soins traitants pour les peaux sujettes à l'eczéma et l'acné, entre autres. Les produits sont conçus pour protéger tous les types de peau contre les conditions typiques de notre climat nordique. Grâce à plusieurs partenaires spécialisés, Chanv s'engage à fournir des produits traçables et respectueux de l'environnement, pour le bien-être de ses clients et de la planète. Pour découvrir l'entreprise et ses produits, visitez le chanv.com .

SOURCE Chanv

Communiqué envoyé le 3 avril 2023 à 06:00 et diffusé par :