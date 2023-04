HL Mando désignée « Fournisseur de l'année 2022 » par General Motors Company (GM)





« C'est un grand honneur pour nous de recevoir le prix « Fournisseur de l'année » de GM pour la troisième année consécutive », a déclaré Steve (Seong-hyeon) Cho, président-directeur général de HL Mando.

SÉOUL, Corée du Sud, 3 avril 2023 /PRNewswire/ -- HL Mando, une entreprise spécialisée dans les solutions de conduite autonome pour les véhicules électriques, a été désignée « Fournisseur de l'année 2022 » par General Motors Company (GM). L'entreprise a reçu cette distinction trois années de suite, après avoir remporté le prix « Launch Excellence Award » en 2020.

La 31e cérémonie de remise des prix Fournisseur de l'année 2022 a eu lieu le 23 mars 2023 (heure locale) à San Antonio, au Texas, où 107 fournisseurs issus de 10 pays, dont HL Mando America, étaient présents et ont reçu le prix Fournisseur de l'année. Le prix Fournisseur de l'année est décerné à des entreprises partenaires exceptionnelles classées dans le premier 1 % de tous les fournisseurs de GM qui sont sélectionnés chaque année parmi plus de 20 000 fournisseurs dans le monde entier. Le président-directeur général Steve (Seong-hyeon) Cho de HL Mando, le vice-président Yun Lee (directeur de HL Mando pour la région des Amériques), le directeur exécutif Jason (Jae-hyuk) Kim (président de HL Mando America Novi) et le directeur Jeff Pontius (directeur de l'ingénierie de HL Mando America Brake R&D) étaient tous présents à la cérémonie de cette année.

HL Mando a remporté le prix Fournisseur de l'année neuf fois au total depuis 2003. Malgré la pandémie de COVID-19 et la pénurie de semi-conducteurs en 2020, HL Mando a persévéré et a remporté le prix Fournisseur de l'année pour la troisième année consécutive. HL Mando a reçu les meilleures notes en matière de performances commerciales (lancement de produits sans défaut, approvisionnement en produits et maintien de la qualité) et de priorités culturelles (sécurité, communication et transparence) en 2022.

« Nous sommes ravis de récompenser ces fournisseurs exceptionnels après une nouvelle année difficile pour l'industrie automobile », a déclaré Jeff Morrison, vice-président des achats internationaux et de la chaîne d'approvisionnement de GM. « Ils ont surmonté d'innombrables obstacles et illustré ce que cela signifie d'être résilient, ingénieux et déterminé. En outre, ces fournisseurs ont démontré leur engagement en faveur de l'innovation durable et de la mise au point de solutions avancées en collaboration avec l'équipe de GM. »

Le PDG Steve Cho a également exprimé sa gratitude lors de cette cérémonie : « C'est un grand honneur pour nous de recevoir le prix Fournisseur de l'année de GM en ces temps difficiles. Je tiens à exprimer ma gratitude à tous les membres de notre syndicat et à toutes les succursales et filiales à travers le monde qui ont travaillé ensemble pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. »

À propos de HL Mando

HL Mando Corporation (KS 204320) est un fournisseur mondial de premier plan de pièces automobiles, spécialisé dans les solutions pour véhicules électriques hybrides et la conduite autonome, qui a obtenu la note A dans les évaluations environnementales, sociales et de gouvernance de MSCI (2021). La société a été fondée en 1962 et son siège social se situe à Séoul, en Corée. HL Mando propose des systèmes de conduite de pointe (solutions de freinage, de direction, de suspension, de propulsion et d'alimentation) ainsi que des solutions logicielles pour les constructeurs automobiles et les nouveaux fournisseurs de services de mobilité dans trois domaines technologiques : la sécurité intégrée des véhicules, la conduite autonome et la mobilité électrique, qui confèrent aux véhicules des capacités de détection intuitive, de décision et de déplacement intelligent. HL Mando sert plus de soixante (60) clients à partir de plus de 50 sites dans le monde, ce qui englobe des constructeurs automobiles locaux et mondiaux dans toutes les grandes régions du monde. HL Mando poursuit un objectif précis : créer un monde dans lequel la mobilité peut apporter une véritable liberté. Pour plus d'informations, consultez le site [www.hlmando.com]

