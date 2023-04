Koo promet une vérification gratuite à vie pour toutes les personnalités marquantes





SAN FRANCISCO, 3 avril 2023 /PRNewswire/ -- Koo, le deuxième microblog au monde, a annoncé qu'il offrira la vérification à vie gratuite à toutes les personnalités marquantes éligibles. En reconnaissance de leurs contributions, de leurs réalisations ou de leur statut professionnel, Koo attribue une coche jaune aux profils d'utilisateurs s'ils répondent aux critères qui sont clairement publiés sur son site Web .

Koo s'engage à bâtir une plateforme sûre et inclusive qui offre aux utilisateurs des chances égales de s'exprimer et d'être entendus. La vérification gratuite à vie sera disponible pour toutes les personnalités marquantes et les créateurs du monde entier, leur permettant d'instaurer la confiance avec les abonnés, de protéger leur réputation et d'éviter les impostures sur la plateforme. De plus, Koo permet aux utilisateurs de migrer facilement leurs tweets et de trouver leurs abonnées Twitter sur la plateforme, ce qui leur évite de repartir de zéro.

Mayank Bidawatka, cofondateur de Koo, a déclaré : « Chez Koo, nous accordons une très grande importance à l'inclusivité autant dans la pensée que dans l'action. Nous proposons une vérification gratuite à vie pour toutes les personnalités remarquables qui respectent les conditions requises comme marque de reconnaissance et nous les protégeons contre les imposteurs afin qu'ils puissent partager leurs vraies paroles avec leurs abonnés. Nous sommes une plateforme fondée sur le mérite et nous sommes fiers de sa méthodologie qui reconnaît et célèbre l'excellence sans étiquette de prix. La coche Koo Eminence est un symbole prestigieux qui ne peut être acheté, et nous nous engageons à protéger ce droit numérique pour toutes les personnalités remarquables. »

Nous avons concentré nos efforts au cours des trois dernières années pour créer une expérience de microblogging 2.0 et nous sommes devenus le deuxième microblog en importance avec plus de 60 millions de téléchargements provenant de plus de 100 pays. Chaque partie prenante gagne à être sur Koo. Nous ne facturerons jamais une fonctionnalité que l'Internet était censé fournir gratuitement. Les plateformes doivent permettre et non soutirer.

Koo offre toutes les fonctionnalités gratuitement. Parmi celles-ci, citons la fonctionnalité de modification gratuite, une publication plus longue de 500 caractères, des vidéos plus longues, la possibilité de publier dans plus de 20 langues en une seule fois, l'invite ChatGPT, la planification des publications, la création de brouillons, les outils de monétisation pour les créateurs, le programme de fidélité pour les utilisateurs et la modération proactive de contenu qui est la meilleure de sa catégorie parmi toutes les plateformes sociales. Koo croit en la capacité de chaque partie prenante à avoir une expérience hors du commun sur la plateforme.

Pour demander la coche de vérification, les utilisateurs peuvent visiter le site Web de Koo et suivre le processus de vérification ou écrire directement à [email protected] .

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2045029/Koo_Offers_Free_Verification.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1971201/3965673/Koo_Logo.jpg

