CDF Corporation présente ses sacs pour GRV lors du salon interpack 2023 de Düsseldorf





PLYMOUTH, Massachusetts, 3 avril 2023 /PRNewswire/ -- CDF Corporation, un leader mondial des solutions d'emballage flexible, présentera sa gamme de solutions pour grands récipients vrac (GRV) à l'occasion du salon interpack 2023 qui se tiendra à Düsseldorf (pavillon américain, Hall 15, stand C38-3).

Le salon interpack 2023 aura lieu du 4 au 10 mai au centre Messe Düsseldorf à Düsseldorf, en Allemagne. Tous les trois ans, ce salon réunit les principaux acteurs du secteur des emballages au sein de la ville allemande. L'alliance interpack étend son champ d'action à d'autres régions commerciales dynamiques et passionnantes au niveau international.

Hein Haerinck, directeur des ventes et du développement commercial pour la région EMEA et APAC, Ovidiu Ursan, directeur des ventes et du développement commercial pour l'Europe de l'Est, et Jay Waltz, vice-président des ventes et du marketing, représenteront CDF Corporation.

Les sacs IBC Form-Fit de CDF sont conçus pour garantir la pureté absolue de votre solution liquide tout en offrant les plus hauts niveaux de qualité et de durabilité. Nous concevons et fabriquons des solutions d'emballage pour les grands récipients vrac (GRV) afin de répondre aux besoins spécifiques de vos produits, et nous personnalisons l'emballage pour n'importe quel GRV. Nous proposons une grande variété d'ajustements et de choix de films pour assurer l'intégrité de votre produit et améliorer l'efficacité.

La solution Air-Assist® dispose des mêmes atouts que le modèle Form-Fit, mais avec l'avantage supplémentaire d'une vessie d'air pour améliorer la distribution de produit. Pensée spécialement pour les produits visqueux, la conception Air-Assist permet de distribuer facilement le produit tout en améliorant l'évacuation. Lorsque la vessie d'air se gonfle, l'air pousse contre le sac Form-Fit, facilitant l'évacuation du produit par la partie inférieure de la doublure, ce qui permet une meilleure évacuation du produit et moins de produit résiduel dans le sac. Tout a été conçu pour une distribution mains libres : une fois le régulateur d'air fixé, l'opérateur peut s'éloigner.

CDF a révolutionné l'emballage Bag in Box grâce à sa conception Cheertainer Form-Fit. Notre conception unique prolonge la durée de conservation du produit, maximise l'évacuation du produit et préserve le produit à l'intérieur Nos sacs vont de 4 L (0,26 gallon) à 25 L (6,6 gallons) et différentes options de films et de dispositifs de distribution sont disponibles. Forts de notre expertise en matière de conception et de fabrication, nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour créer des solutions personnalisées. Nous offrons une assistance technique pour intégrer la solution Bag in Box à votre chaîne de production, avec des options de remplissage et d'équipement.

À propos de CDF Corporation

CDF Corporation est une entreprise mondiale qui utilise une base de connaissances large et approfondie pour créer des systèmes d'emballage de haute qualité adaptés aux besoins de ses clients. CDF excelle dans trois domaines clés de l'emballage : le formage sous vide profond, le moulage par soufflage et le thermoscellage. CDF fabrique des produits allant de 1 litre à 1 000 litres dans ses usines certifiées ISO et SQF. Les produits de CDF satisfont une variété de marchés et d'applications, y compris les industries alimentaires et des boissons, chimiques et cosmétiques.

