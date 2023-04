GTChair lance de nouveaux produits au salon CIFF Guangzhou, s'inspirant de l'espace pour concevoir la chaise idéale pour l'avenir





GUANGZHOU, Chine, 3 avril 2023 /PRNewswire/ -- La société Chongqing Gaotian Industrial and Trade Co., Ltd. (« GTChair ») a lancé la nouvelle série Roc-Pro et la première chaise ergonomique au monde à utiliser le cuir artificiel fonctionnel skai® Tundra de Continental, présentant par la même occasion plusieurs de ses gammes de produits phares à l'occasion du 51ème Salon international du meuble de Chine (Guangzhou) (« CIFF Guangzhou »), du 28 au 31 mars à Guangzhou. GTChair tient le stand S19.2B11 dans le complexe de la foire de Canton.

Le CIFF Guangzhou, le plus grand salon du meuble d'Asie, offre une plateforme pour présenter les meilleurs designs et produits et les dernières tendances en matière de design, et se connecter avec les exposants, les acheteurs et les leaders de l'industrie. Intitulée « Boundless », l'exposition futuriste de GTChair au CIFF Guangzhou s'inspire de la science-fiction et de l'espace et vise à mettre en avant la quête incessante de la marque pour innover et dépasser les frontières.

« En tant que marque leader des chaises ergonomiques, GTChair vise à transformer l'expérience assise à travers l'innovation technologique et un engagement significatif pour élever la fonction R&D du produit, en soignant chaque détail de nos produits de l'appui-tête au support lombaire en passant par les accoudoirs et le coussin. Au CIFF Guangzhou, nous espérons présenter nos nouveaux styles et produits à un public mondial et fournir les solutions assises les plus confortables possibles aux gens, que ce soit pour le bureau ou à domicile », a déclaré Win Tan, fondateur et PDG de GTChair.

Concevoir la solution assise idéale

En mars 2023, GTChair et Continental ont signé un partenariat stratégique au cours de la Semaine du design de Guangzhou 2023 pour stimuler l'innovation en matière de matériaux et la transformation durable dans le secteur des chaises ergonomiques. La nouvelle chaise Roc-Pro de GTChair est la première chaise ergonomique au monde à utiliser le cuir artificiel skai® Tundra de Continental, offrant un fini mat façon cuir de veau grain fin à profil bas, assorti d'excellentes propriétés telles que la légèreté, la résistance à la déchirure et un nettoyage facile.

Le design de la chaise ergonomique Roc-Pro est inspiré par le mouvement d'une fusée, la silhouette puissante des voitures de sport et la texture striée des muscles. Il est équipé d'une base de chaise creuse avec roulettes sur mesure. L'accoudoir de commande filaire 5D de GTChair permet aux utilisateurs d'ajuster la hauteur et l'inclinaison du dossier en l'espace de 0,32 seconde et sans changer de position assise. Il permet également le réglage flexible de l'appui-tête, du support lombaire, de l'accoudoir et du siège.

Niveau couleurs et esthétique, la Roc-Pro utilise le rouge de la passion, l'argent de la technologie et le noir de l'équilibre pour symboliser cet esprit de briser les chaînes de la tradition et de poursuivre la quête de l'excellence.

Avec plus de 30 ans d'expérience dans la création de chaises de bureau haut de gamme, GTChair persiste à exceller grâce à la conception originale, la fabrication intelligente et l'innovation technologique.

La marque apporte également son portefeuille complet de produits au CIFF Guangzhou, y compris le siège Neoseat, un modèle flexible et rigide doté d'un design minimaliste. La Dvary, qui s'inspire des papillons, ainsi que la Marrit, l'I-SEE, la VIDA, l'IVINO, l'Inflex et la TenderForm sont toutes équipées des conceptions ergonomiques exclusives de la marque telles que l'A 'PAS (système d'adaptation automatique de la posture assise), le BAS (système de soutien automatique du dos), le système d'adaptation automatique de l'angle, le DSA (système dynamique d'auto-adaptation) et plus encore, et offrent des designs variés permettant de s'adapter à différents scénarios.

« Avec les espaces de bureau modernes et des scénarios de plus en plus diversifiés, les gens sont également à la recherche d'une expérience assise plus intelligente qui mette davantage l'accent sur la santé. GTChair s'efforce de fournir cette solution de sièges pour l'avenir », a déclaré M. Tan.

À propos de GTChair

Fondée en 1992, GTChair, une marque de Chongqing Gaotian Industrial and Trade Co., Ltd., se spécialise dans la conception et la fabrication de chaises ergonomiques qui sont maintenant vendus dans 80 pays et régions du monde entier. Avec des dizaines de brevets nationaux pour l'invention, le modèle d'utilité et le design, cette marque primée s'engage à créer des produits de classe mondiale et un mode de vie sain pour les individus, et s'associe avec les meilleures entreprises pour fournir des solutions assises à près de deux millions d'utilisateurs dans le monde entier.

