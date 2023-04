JIECANG présente de nouveaux produits au salon CIFF 2023, favorisant le développement intelligent du mobilier de bureau





GUANGZHOU, Chine, 3 avril 2023 /PRNewswire/ -- Le 28 mars, le salon international du meuble de Chine (CIFF 2023) a démarré au complexe de la foire d'importation et d'exportation de Guangzhou. Lors de cet événement, JIECANG, le premier fournisseur mondial de solutions d'actionneurs linéaires, a fait équipe avec la sous-marque européenne haut de gamme LOGICDATA pour présenter une gamme de nouveaux produits étonnants.

S'adapter au nouveau marché et répondre aux nouvelles demandes avec de nouvelles solutions

Après la pandémie, de grandes entreprises bien connues ont adopté des modèles de bureaux hybrides. Par conséquent, ces modèles sont également devenus un nouveau choix pour les entreprises émergentes, et plusieurs marques de mobilier de bureau bien connues ont proposé de nouvelles solutions d'aménagement de l'espace et de mobilier de bureau.

Dans le passé, le système de levage a été utilisé dans des environnements de bureaux commerciaux sous la forme de postes de travail combinés et de grands bureaux. Aujourd'hui, les espaces de travail agiles rompent avec la tendance figée précédente du travail dans un bureau et s'intègrent dans une gamme variée de scènes et de styles.

Au CIFF de cette année, JIECANG a lancé une série de nouveaux systèmes de levage sur le thème « BE AGILE. BE READY. », offrant une plus grande inspiration pour la conception d'espaces de travail agiles. Les produits couvrent des solutions telles que les bureaux debout électriques, les bureaux debout mobiles, les systèmes de levage pour cabines téléphoniques et les systèmes de levage pour téléviseurs.

Saisir la tendance et innover en matière de catégories de produits du côté de l'offre.

Au cours des cinq dernières années, l'industrie chinoise des sports électroniques s'est démocratisée et est devenue un élément de la culture populaire. Les amateurs de sports électroniques sont de plus en plus nombreux chaque année, et la chaîne industrielle des périphériques pour les sports électroniques s'est également développée rapidement, donnant naissance au bureau assis-debout pour les sports électroniques. Dès 2020, JIECANG a lancé un bureau pour les sports électroniques, et cette année, la société a dévoilé le bureau de gaming Invictus, qui se différencie davantage du marché, est plus stable, répond aux exigences de GS, possède des éléments de sport électronique uniques, un système de gestion des câbles puissant et offre des services de conception personnalisés et différenciés selon les marques.

La collaboration entre les deux marques permet de proposer des solutions complètes aux clients grâce à une technologie de pointe.

JIECANG a acquis le groupe LEG en 2021, fournissant des solutions multidimensionnelles et complètes aux clients de l'industrie. À l'exposition de cette année, la sous-marque européenne haut de gamme du groupe JIECANG, LOGICDATA, a participé conjointement, exposant des systèmes de levage avancés à moteur sans balais LOGICleg et des systèmes de bureau assis-debout intelligent à quatre pieds LOGICflex X avec la technologie de base de LOGICDATA. Le système de levage à moteur sans balais LOGICleg fonctionne de manière stable, répond aux exigences de certification internationales telles que GS et peut être personnalisé en termes d'apparence, de couleur et de distance de déplacement. LOGICflex X est un bureau assis-debout intelligent multifonctionnel et réglable, équipé de la technologie de base de la série LOGICflex.

Le système de bureau debout exceptionnel de JIECANG, qui adopte la technologie anti-collision de norme de sécurité de haut niveau, la technologie de levage rapide ZOOM, la solution d'installation rapide EZ, la technologie de câblage interne de la colonne et la technologie de bureau debout de l'Internet des objets (IdO), apporte des points de valeur uniques aux utilisateurs dans différents scénarios, tels que l'utilisation commerciale et domestique.

Devenir la pierre angulaire technologique du développement du mobilier intelligent, soutenir le développement de haute qualité de l'industrie.

En tant que pierre angulaire technologique pour le développement du mobilier intelligent, les composants du système de levage de JIECANG ont fourni une base technologique solide pour le développement innovant des bureaux assis-debout intelligents dans l'industrie du mobilier de bureau en Chine. En conséquence, JIECANG s'est vu décerner le prix de la contribution au développement du mobilier de bureau intelligent en Chine.

À l'avenir, JIECANG continuera d'approfondir l'application de la technologie des systèmes de levage, d'aider les clients à améliorer l'intelligence des produits et de promouvoir le développement de haute qualité de l'industrie.

Après la pandémie, l'industrie du mobilier intelligent est entrée dans une nouvelle ère de développement. Face aux nouveaux défis, JIECANG se concentre sur le développement de la prochaine génération de produits d'actionneurs linéaires.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2045153/CIFF.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2045154/CIFF2.jpg

