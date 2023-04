Fosun International enregistre un chiffre d'affaires total de 175,39 milliards de yuans en 2022, soit une augmentation de 8,7% par rapport à l'année précédente





HONG KONG, 3 avril 2023 /PRNewswire/ -- Fosun International Limited (code de stock HKEX : 00656, « Fosun International »), ainsi que ses filiales (« Fosun » ou le « Groupe »), ont publié aujourd'hui leurs résultats annuels pour l'année 2022 (« Période de rapport »).

En 2022, malgré l'environnement macroéconomique instable, la hausse des taux d'intérêt du dollar américains et les tensions géopolitiques, Fosun a mis en oeuvre une stratégie axée sur le développement, renforcé continuellement sa base de développement et réalisé une croissance stable dans ses activités principales. Au cours de la période de rapport, le groupe a généré un chiffre d'affaires total de 175,39 milliards de yuans, en hausse de 8,7% par rapport à l'année précédente. En se concentrant sur les besoins en santé, bonheur et richesse des clients familiaux du monde entier, les quatre principales filiales de Fosun, à savoir Yuyuan, Fosun Pharma, Fosun Insurance Portugal et Fosun Tourism & Culture, ont contribué à hauteur de 72 % du chiffre d'affaires total, avec une croissance significative de 49 % pour Fosun Tourism & Culture, atteignant 13,78 milliards de yuans. Cependant, la récurrence de la pandémie de COVID-19 en 2022 ainsi que la perturbation et la baisse des marchés internationaux des capitaux ont entraîné des coûts d'exploitation élevés pour l'entreprise et des pertes flottantes accrues dans ses investissements sur les marchés secondaires de capitaux, ce qui affecté à divers degrés les opérations industrielles globales ainsi que les investissements du groupe. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère pour la période de rapport s'est élevé à 540 millions de yuans.

Au cours de la période de rapport, le groupe a continué d'optimiser la structure de ses fonds et celle de ses actifs en adoptant une gestion active de sa dette pour faire face avec efficacité aux fortes fluctuations des marchés financiers et maintenir une bonne résilience de sa liquidité. À la fin de la période de rapport, la trésorerie, les dépôts bancaires et les dépôts à terme étaient suffisants, atteignant 100,56 milliards de yuans ; le ratio de la dette totale sur les capitaux propres s'élevait à 53,2 %, en baisse de 3,6 points de pourcentage par rapport à la mi-2022 ; le coût moyen de la dette était de 4,7 %, à un niveau relativement faible ; la valeur nette ajustée par action était de 21,6 dollars de Hong Kong.

Il convient de mentionner que le groupe a conclu en janvier 2023 un accord de prêt syndiqué d'un montant de 12 milliards de yuans auprès d'un consortium bancaire national. Il s'agit du plus important prêt accordé à une entreprise privée par cinq grandes banques d'État en coopération avec des banques de politique et des banques par actions depuis l'annonce de « l'encouragement et le soutien au développement de l'économie privée et des entreprises privées » lors de la Conférence centrale sur le travail économique tenue en décembre 2022.

En 2022, la capacité d'exploitation et d'innovation mondiale de Fosun a été encore renforcée, avec un chiffre d'affaires à l'étranger s'élevant à 77,4 milliards de yuans, en hausse de 14 % en glissement annuel et représentant 44 % du chiffre d'affaires total ; à la fin de la période de rapport, le groupe avait 43 entreprises de marque à l'étranger et plus de 45 000 employés à l'étranger. Les investissements en R&D du groupe ont atteint 10,4 milliards de yuans, en hausse de 17 % par rapport à l'année précédente, une croissance supérieure à celle des revenus ; à la fin de 2022, Fosun comptait 1 771 brevets d'invention.

L'écosystème mondial de Fosun, FC2M, a continué à produire des effets multiplicateurs de valeur. Au cours de la période de rapport, la valeur totale créée par l'écosystème du groupe a dépassé 6,9 milliards de yuans, avec 133 produits générant plus d'un milliard de yuans de revenus, dont 22 nouveaux produits. 50,8 millions de nouveaux membres ont été inscrits au cours de l'année, représentant une augmentation annuelle de 27%. Les deux principales plateformes C ont continué à stimuler une croissance rapide et de haute qualité des membres. Fosun Health a acquis 9,24 millions de nouveaux utilisateurs inscrits au cours de la période de rapport, ce qui a porté le nombre total de membres enregistrés à 22,58 millions tandis que Fosun Xinxuan compte 6,4 millions de membres inscrits à la fin de la période de rapport.

Depuis le début de l'année 2023, l'activité principale du groupe, à savoir la consommation familiale, a continué de s'accélérer, ses entreprises opérant dans les secteurs de la consommation, du tourisme et de la culture ont affiché une forte tendance à la hausse. En 2023, le Festival des lanternes du jardin Yuyuan, largement reconnu en Chine continentale et à l'étranger, est devenu un événement majeur et a attiré plus de 4 millions de visiteurs sur place, tirant efficacement la consommation dans les zones commerciales. Le secteur du tourisme a connu une reprise encore plus rapide, avec Atlantis Sanya, l'une des filiales touristiques de Fosun, enregistrant un chiffre d'affaires de 399 millions de yuans au cours des deux premiers mois de 2023. Ce résultat dépasse les niveaux d'avant la pandémie, avec une croissance de 10 % par rapport à la même période de l'année précédente, et un taux d'occupation moyen des chambres de 96 %. Le chiffre d'affaires de Club Med a connu une augmentation de 55 % par rapport à la même période de l'année précédente, tandis que celui de Lijiang Fuyoucheng a enregistré une croissance de 149 % pour la même période.

Guo Guangchang, président de Fosun International, a déclaré : « Fosun a résolument promu la stratégie de se concentrer sur ses activités principales, et s'est positionné encore plus clairement en tant que groupe mondial des biens de consommation familiale axé sur l'innovation. À l'avenir, nous continuerons à renforcer notre innovation, à approfondir nos opérations mondiales, à améliorer davantage nos produits et services, et nous espérons créer, grâce à nos efforts, des vies plus heureuses pour plus de familles. »

