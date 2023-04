Hausse des tarifs d'Hydro-Québec : François Legault doit une fois pour toutes entendre le cri du coeur de nos entrepreneurs





QUÉBEC, le 2 avril 2023 /CNW/ - Avec une augmentation de 6,5 % de leurs tarifs d'hydroélectricité, effective depuis hier, les PME du Québec ont raison de se sentir abandonnées par le gouvernement de François Legault, estime Marc Tanguay, chef de l'opposition officielle.

Alors qu'elles doivent encore composer avec les effets historiques de l'inflation et de la pénurie de main-d'oeuvre, nos PME n'avaient certainement pas besoin de ce mauvais cadeau de la part du gouvernement de la CAQ. Cette nouvelle tuile nuira considérablement à la capacité des entrepreneurs à réinvestir dans leur entreprise.

M. Tanguay ajoute qu'avec les récents records de profits enregistrés par Hydro-Québec et cette nouvelle hausse injustifiée de ses tarifs pour les PME, la proposition libérale d'une discussion nationale sur l'avenir énergétique du Québec est plus que jamais pertinente.

«?En plus de n'avoir inclus aucune mesure dans son dernier budget pour venir en aide directement à nos PME, la colonne vertébrale de notre économie, François Legault leur impose une hausse de 6,5 % sur leurs tarifs d'électricité. Il est de plus en plus clair que ce gouvernement n'a aucun intérêt pour elles. Au net, des milliers de nos PME sont en difficulté financière, nos entrepreneurs doivent augmenter leurs prix et travailler un nombre d'heures qui les pousse à l'épuisement professionnel. François Legault doit une fois pour toutes entendre le cri du coeur de nos entrepreneurs.?»

- Marc Tanguay, chef de l'opposition officielle et député de LaFontaine

