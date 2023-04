Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Sydney





SYDNEY, NS, le 2 avril 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, de Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Cape Breton-Canso, de Jaime Battiste, secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Sydney-Victoria, de John White, député de Glace Bay-Dominion, au nom de l'honorable Tory Rushton, ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables, et de l'honorable David Dingwall, président et vice-chancelier de l'Université du Cap-Breton.

Date : Le lundi 3 avril 2023

Heure : 13 h 30 (HAA)

Lieu : Centre de l'étudiant, de la culture et du patrimoine, Suite d'accueil Yvonne LeVert,

1250 Grand Lake Road, Sydney, Nouvelle-Écosse B1M 1A2

