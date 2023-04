/R E P R I S E -- AVIS DE CONVOCATION - RASSEMBLEMENT CONTRE L'ABOLITION DES SAVEURS DANS LE VAPOTAGE À L'ACTIVITÉ DE CABANE À SUCRE DE LA CAQ/





MONTRÉAL, le 31 mars 2023 /CNW/ - L'Alliance des boutiques de vapotage du Québec, l'Association des représentants de l'industrie du vapotage (ARIV) et la Coalition des droits des vapoteurs du Québec (CDVQ) organiseront ce dimanche 2 avril, un rassemblement dans le cadre de la journée « cabane à sucre » de la Coalition Avenir Québec (CAQ) afin de tenter de convaincre le premier ministre, le ministre de la Santé Christian Dubé ainsi que les ministres et députés qui seront présents, de ne pas abolir les saveurs dans le vapotage et qu'une solution de compromis existe.

Les membres des trois associations seront sur palce et tenteront de convaincre le gouvernement de la CAQ de renoncer à ce projet inquiétant, tant du point de vue de la santé publique qu'en terme d'impact économique.

Quand : le dimanche 2 avril, 2023

Heure : 10 h 30

Où : Cabane à sucre Lalande, 862, Mnt Laurin, Saint-Eustache, QC, J7R 0J2

SOURCE Alliance des boutiques de vapotage du Québec

Communiqué envoyé le 2 avril 2023 à 07:00 et diffusé par :