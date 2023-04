Tianlong annonce la mise en marché mondiale de l'extracteur d'acide nucléique GeneFlex et du système PCR en temps réel Gentier mini+





Grâce à leur souplesse d'utilisation et à leur portabilité, les deux produits sont parfaits pour les petits laboratoires ou pour les essais sur place.

XI'AN, Chine, le 1er avril 2023 /CNW/ -- Tianlong , une entreprise innovante de haute technologie spécialisée dans les produits de diagnostic moléculaire, a annoncé la mise sur le marché mondial de deux nouveaux produits, l'extracteur d'acide nucléique GeneFlex et le système PCR en temps réel Gentier mini+. Grâce à leur conception compacte et à leur portabilité, ils se présentent en outils fiables et efficaces permettant aux chercheurs et aux cliniciens d'effectuer l'extraction de l'acide nucléique et les applications de PCR en temps réel.

« Nous savons que les déchets issus du débit d'alimentation et le manque d'espace sont deux préoccupations communes pour de nombreux laboratoires et exploitants de laboratoires clinique. Tianlong s'est donc engagé à répondre à la demande accrue et imminente pour un débit d'alimentation plus souple. Par conséquent, nous avons conçu le GeneFlex16, qui permet avec souplesse des débits de 16 x n différents. Cela répond aux exigences qu'entraînent des extractions simultanées de multiples projets sans causer d'interférence entre eux, améliorant ainsi considérablement l'efficacité de l'extraction », a déclaré Li Ming, chef de la direction de Tianlong.

Basé sur la technologie brevetée de Tianlong, l'extracteur d'acide nucléique GeneFlex, lauréat du prix allemand Red Dot Design Award 2021, est conçu pour permettre aux chercheurs et aux cliniciens d'obtenir un débit d'alimentation plus souple.

L'extracteur d'acide nucléique GeneFlex À voir également :

Il permet un volume de traitement maximal de 1 700 ?L; un volume de traitement de l'échantillon de 200 ?L à 500 ?L; soit un volume d'échantillon plus grand qui permet un plus grand rendement d'acide nucléique;

Un contrôle précis de la température, avec une plage de 30 °C à 120 °C, une vitesse de chauffage de 4°±0.2°C/s, une précision de température de 1 °C et une uniformité de la température de 1,0 °C. Cela permet aux chercheurs d'obtenir des résultats reproductibles avec une grande précision.

Il Système PCR en temps réel Gentier mini+ s'agit d'un instrument compact et portable conçu pour la détection et la prévention des maladies animales, des maladies infectieuses, de la sécurité alimentaire, et des applications de recherche scientifique. Cet appareil léger est idéal pour les laboratoires mobiles, les petits laboratoires ou pour effectuer des essais sur place, car il ne prend pas beaucoup d'espace. L'instrument est équipé de plusieurs canaux fluorescents et offre une vitesse d'échauffement et de refroidissement rapide, ce qui réduit considérablement la durée des expériences. Grâce à ses fonctionnalités avancées et à sa portabilité, le système PCR en temps réel Gentier mini+ de Tianlong innove et résout le problème de l'espace limité et de la segmentation des échantillons dans le laboratoire, assurant une facilité d'utilisation ainsi qu'une précision et une efficacité accrues.

Caractéristiques du système PCR en temps réel Gentier mini+ :

Sa conception légère réduit son poids à 3,2 kg, ce qui le rend facile à transporter et utilisable dans des laboratoires mobiles, de petits laboratoires ou pour effectuer des essais sur place;

Il est doté d'un écran tactile à cristaux liquides couleur convivial de 7 po;

Doté d'une capacité de balayage électronique par fluorescence complète des 16 puits en moins d'une seconde, offrant une plus grande efficacité aux professionnels en laboratoire;

Muni de multiples méthodes d'interconnectivité, y compris le port réseau, la clé USB et le Wi-Fi, offrant aux chercheurs souplesse et commodité lors du transfert de données ou du contrôle de l'instrument à distance.

Li Zheng, directeur de la recherche et développement des instruments chez Tianlong, a déclaré : « Le Gentier mini+ est doté de plusieurs canaux fluorescents qui sont compatibles avec un plus grand nombre de réactifs, en particulier les réactifs multicibles. Il possède aussi une vitesse d'échauffement et de refroidissement rapide, ce qui raccourcit la durée des expériences. Une de ses particularités est sa source lumineuse à DEL pour la numérisation par fluorescence, qui ne requiert aucun entretien. »

Avec le lancement de l'extracteur d'acide nucléique GeneFlex et du système PCR en temps réel Gentier mini+, Tianlong fournit des solutions de PCR intégrées pour laboratoires à un plus grand nombre de chercheurs et de professionnels cliniques dans le monde entier. Les deux instruments sont petits, portatifs et conçus spécialement pour les laboratoires mobiles, les petits laboratoires ou pour effectuer des essais sur place. Associé à divers réactifs d'extraction et PCR de Tianlong, l'instrument d'extraction GeneFlex, associé à l'instrument PCR Gentier mini+, peut être appliqué à divers éléments de détection, y compris la détection de maladies génétiques, respiratoires et sanguines.

À propos de Tianlong

Tianlong est une entreprise innovante de haute technologie spécialisée dans les produits de diagnostic moléculaire en Chine. Depuis sa fondation en 1997, Tianlong se consacre à la fourniture de solutions de laboratoire de PCR intégrées pour les professionnels du monde entier. Nous offrons une vaste gamme de produits, allant des appareils aux réactifs, en passant par des extracteurs d'acide nucléique, des systèmes de PCR en temps réel, des systèmes de diagnostic moléculaire tout-en-un, des systèmes de traitement des échantillons, des systèmes de manipulation des liquides et 300 types de réactifs compatibles.

