Le Heze Peony International Communication Forum se tiendra le 9 avril, pour partager l'histoire de la pivoine avec le monde entier

HEZE, Chine, 1er avril 2023 /PRNewswire/ -- Le Heze Peony International Communication Forum se tiendra au Huimengtai de Heze le 9 avril, organisé par le département de la publicité du Comité provincial du PCC du Shandong et la China Foreign Language Publishing Administration.

La pivoine est belle, pleine de dignité et de grâce, elle est la meilleure carte de visite de la « capitale chinoise de la pivoine » qu'est Heze, une célèbre marque touristique du secteur de l'hôtellerie du Shandong et un symbole culturel riche et typiquement à chinois à promouvoir dans le monde entier. Sur le thème « Créer une identité culturelle chinoise et partager l'histoire de la pivoine de Heze avec le monde entier », le forum vise à promouvoir la communication internationale autour de la pivoine de Heze et à construire une plateforme de la culture de la pivoine afin de renforcer les échanges mutuels, l'intégration multi-industrielle et l'influence de la ville.

Selon le bureau de presse du gouvernement populaire de Heze, le forum est principalement composé sur le modèle « 1+6+N », où « 1 » correspond à un forum thématique. Des convives importants seront invités à échanger de nouvelles pensées, idées et jugements sous différents angles et dimensions concernant le modèle mondial et à faire entendre la voix de la Chine. Le « 6 » correspond aux six segments du forum, à savoir la présentation des succès, la cérémonie d'ouverture, les discours d'ouverture, les séminaires de table ronde, la cérémonie de signature de la « Base de communication culturelle et de coopération en matière d'innovation - Le centre de communication international de la culture de la pivoine », le lancement de l'initiative de construction d'un jardin de pivoines à l'étranger. Le « N » correspond à une série d'activités telles que des voyages d'observation avant le forum, des séminaires thématiques, des reportages, des voyages de célébrités d'Internet et d'influenceurs étrangers, et le « Peony Tea Party » pour les amis internationaux. Diverses activités seront étroitement associées à la pivoine et aux industries spécifiques de Heze. Les convives et les journalistes seront invités à vivre une expérience immersive du jardin de pivoines, à étudier l'industrie de la pivoine et à visiter les salles d'exposition spéciales.

Le forum international favorisera la formation d'une marque internationale de la pivoine et la communication internationale autour de la culture de la pivoine. Le Comité du PCC et le gouvernement du Heze ont attaché une grande importance à l'événement, faisant tout pour promouvoir les préparatifs de l'événement. Heze accueillera chaleureusement les convives et les visiteurs du monde entier et les invitera à apprécier le charme de la capitale chinoise de la pivoine.

