Ouverture des conférences mondiales de promotion des investissements de Zhongshan 2023 et établissement de projets manufacturiers d'une valeur de 75 milliards de yuans





ZHONGSHAN, Chine, 1er avril 2023 /PRNewswire/ -- Le 30 mars 2023, la cérémonie d'ouverture des conférences mondiales de promotion des investissements de Zhongshan 2023 et du 10e réseau des meilleurs talents s'est tenue, entraînant un investissement prévu de plus de 184 milliards de yuans. Plus de 500 personnes venues du monde entier, y compris des entrepreneurs exceptionnels et des talents de haut niveau, ont participé à l'événement sur le site principal de Zhongshan et sur les sites secondaires mis en place à Hong Kong et dans les régions administratives spéciales de Macao, ainsi qu'en Malaisie. Dans le contexte d'une économie mondiale de plus en plus instable, les entreprises sont optimistes quant au potentiel de développement de Zhongshan et confiantes dans la possibilité d'y investir.

Sous le thème « Investir à Zhongshan pour un avenir bénéfique à tous », Zhongshan a dressé une liste de 23 projets potentiels avec des informations détaillées pour attirer les investissements mondiaux pour la première fois, dans le but d'attirer plus d'attention de la part des entreprises nationales et étrangères de haute qualité à Zhongshan. Ces projets couvrent des domaines clés, notamment les soins de santé, la médecine, les appareils ménagers intelligents, les technologies de l'information de nouvelle génération, la fabrication d'équipements haut de gamme, les nouvelles énergies, le commerce et les services modernes.

Le nombre de projets d'investissement à Zhongshan s'élève à 263. Sur les plus de 90 milliards de yuans de projets ayant été signés, 75 milliards sont destinés à des projets de fabrication, soit environ 83 %.

En tant que carrefour important de la région de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao, Zhongshan a attiré les investissements d'entreprises de divers secteurs grâce à sa situation supérieure, à sa base industrielle solide et à son vaste espace industriel.

Liu Zhengyu, président de Shenzhen Intl Holdings Ltd, a déclaré que son entreprise était optimiste quant au potentiel et aux perspectives de développement de Zhongshan et qu'elle avait classé Zhongshan parmi les villes pivots et les sites stratégiques de premier plan. Les deux parties travailleront ensemble pour construire une base moderne de la chaîne d'approvisionnement entre Shenzhen et Zhongshan dans la région de la Grande Baie, ce qui devrait permettre à la ville de disposer d'environ 500 000 mètres carrés d'espace industriel à l'avenir.

Zheng Guihui, président du groupe ZDVC, a indiqué que l'entreprise allait mettre en place un projet de 10 milliards de yuans pour les matériaux de batteries à énergie nouvelle et les matériaux microélectroniques ultra-propres et de haute pureté, ainsi qu'un siège de gestion de la production mondiale à Zhongshan. Une fois le projet achevé, il s'agira de la plus grande base de production au monde dans ce domaine spécialisé. Il est prévu de construire à l'avenir à Zhongshan un centre d'innovation de l'industrie microélectronique de premier ordre au niveau mondial.

Zhongshan s'est engagée à bâtir l'une des meilleures villes en termes d'environnement commercial, avec le processus d'approbation de projet le plus rapide et les services les plus efficaces. Kaneo Saito, directeur général de Minebea AccessSolutions (Guangdong) Co. Ltd, estime que Zhongshan est une ville historique et culturelle réputée, qui bénéficie d'une situation avantageuse et de moyens de transport pratiques. Le gouvernement municipal de Zhongshan attache une grande importance au développement de l'économie réelle, encourage l'innovation et la modernisation numérique des entreprises et les aide à attirer des talents. Les fonctionnaires à tous les niveaux fournissent des services adaptés aux entreprises et traitent et répondent rapidement à leurs demandes, ce qui incite Minebea à s'installer à Zhongshan et à continuer à développer ses investissements et sa production.

Par ailleurs, Zhongshan accélère la construction d'un centre de talents de haut niveau dans la région de la Grande Baie et met tout en oeuvre pour créer un terrain fertile pour l'innovation et l'esprit d'entreprise des talents. « Les appartements entièrement meublés pour les talents, les politiques d'incitation attentionnées pour les talents et le réseautage des meilleurs talents qui a lieu depuis 10 ans me font ressentir une atmosphère de reconnaissance et de respect des talents à Zhongshan », a commenté Hu Mingxiu, vice-président senior de Zhongshan Akeso Biopharma Inc.

Pour la première fois, les conférences mondiales de promotion de l'investissement de Zhongshan de cette année comprenaient non seulement des activités sur le site principal, mais aussi de nombreuses activités spéciales de promotion de l'investissement dans les villes et les districts en fonction de leurs caractéristiques industrielles. Plus de 14 réunions de promotion des investissements dans les chaînes industrielles sur le design industriel, la fabrication intelligente, la biomédecine, les nouvelles énergies, l'information photoélectrique et les services modernes, ainsi que 12 activités de mise en réseau des talents, dont un salon de l'emploi pour les entreprises des « 10 nouveaux pôles industriels » de Zhongshan, une réunion sur l'offre et la demande de talents hautement qualifiés, et des activités d'entrepreneuriat et d'innovation pour les jeunes de Hong Kong, Macao et Taïwan ainsi que pour les Chinois d'outre-mer, seront organisées dans toute la ville.

