Déclaration du ministre Hussen à l'occasion du Mois du souvenir, de la condamnation et de la prévention des génocides





Avril est désigné Mois du souvenir, de la condamnation et de la prévention des génocides

OTTAWA, ON, le 1er avril 2023 /CNW/ - Avril marque le début du Mois du souvenir, de la condamnation et de la prévention des génocides.

En cette période, nous nous souvenons des millions de victimes qui ont souffert ou perdu la vie dans un génocide. Nous rendons hommage à la résilience et au courage de tous les survivants et survivantes et de leur descendance, et nous nous efforçons de créer un monde où cette atrocité n'est pas seulement commémorée, mais évitée.

Le génocide est un acte commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Le traumatisme du génocide se perpétue de génération en génération. Nous appuyons les victimes et leur descendance qui travaillent à guérir et à reconstruire leurs communautés et leur histoire.

En tant que pays, nous avons le devoir de dénoncer les atrocités commises contre des personnes innocentes et nous devons nous engager à nouveau à faire en sorte que de telles tragédies ne se reproduisent jamais. Nous devons également condamner ceux et celles qui nient ou minimisent la réalité du génocide et les tenir responsables de leurs actes. Réaffirmons notre engagement à protéger les droits humains fondamentaux et la dignité de chaque personne au Canada et dans le monde.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, j'encourage les Canadiens et Canadiennes à se souvenir des victimes de génocide et à continuer à prendre en compte les récits des survivants et survivantes. Ensemble, nous bâtirons un monde où chacun peut vivre dans la sécurité et la dignité, sans craindre la violence et la persécution.

