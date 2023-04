/R E P R I S E -- Augmentation des tarifs d'Hydro-Québec : Une facture salée pour les PME qui s'en seraient bien passées/





La FCEI lance une pétition pour faire réduire la fiscalité des PME

MONTRÉAL, le 31 mars 2023 /CNW/ - Les PME écopent d'une augmentation de leur facture d'électricité de près de 250 M$. Dès le 1er avril, les tarifs d'électricité pour la clientèle affaires augmentent de 6,5 %. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) alerte sur les impacts que cette hausse aura sur les PME québécoises, alors qu'elles subissent une énorme pression.

La FCEI a étudié l'évolution des tarifs d'électricité applicables aux PME depuis 1998 et cette augmentation à venir est la plus forte hausse jamais enregistrée en 25 ans. Elle arrive au moment même où Hydro-Québec annonce des profits records historiques. Cela démontre que la meilleure décision de politique publique consisterait au retour annuel d'Hydro-Québec devant la Régie de l'énergie pour statuer sur l'augmentation des tarifs.

«?Ce choc tarifaire est une tuile de plus qui tombe sur la tête des PME déjà bien affaiblies par la pénurie de main-d'oeuvre, la hausse des coûts et la dette pandémique qu'elles doivent encore rembourser. Ne nous faisons pas de cachette, cette hausse va mettre une pression sur l'augmentation des prix des consommateurs et une difficulté supplémentaire pour les petites entreprises. Arrivant le 1er avril, ce n'est pas un poisson d'avril, mais les dirigeants de PME se demandent si ce n'est pas eux les poissons en regardant cette forte augmentation qui arrive pendant qu'Hydro-Québec se réjouit de ses profits historiques », s'attriste François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

L'inflation touche déjà de plein fouet les PME et affaiblit les plus petites entreprises. Un récent rapport de recherche de la FCEI démontrait que 64 % des dirigeants en subissaient un impact négatif important. Pour tenter d'y faire face, ceux-ci se voient dans l'obligation d'augmenter leurs prix (73 %), de travailler plus d'heures (59 %), ou encore de réduire temporairement leurs marges bénéficiaires pour rester concurrentielles (43 %). Plus l'entreprise est petite, plus l'enjeu est aigu et les économies d'échelle sont d'autant plus limitées, voire inexistantes, alors que leurs frais fixes augmentent depuis un an déjà. Il faut rappeler qu'au Québec, la moitié des entreprises ont moins de 5 employés et 70 % moins de 10 employés.

Le gouvernement du Québec doit agir pour les PME : la FCEI lance une pétition sur la fiscalité

L'augmentation des tarifs d'électricité risque de fragiliser de nombreuses entreprises et le gouvernement du Québec peut les aider en contrôlant ses coûts et en réduisant la fiscalité.

C'est dans ce contexte que la FCEI du Québec lance une pétition auprès des dirigeants de PME sur la fiscalité. La FCEI y rappelle que les taxes sur la masse salariale sont 32 % plus élevées au Québec qu'en Ontario, que huit provinces canadiennes ont un taux d'impôt réduit pour PME plus bas et que nous sommes la seule province au pays qui bloque l'accès au taux d'impôt réduit pour les plus petites entreprises des secteurs des services et de la construction.

«?Les entrepreneurs québécois doivent surmonter de nombreux défis, mais avec une fiscalité désavantageuse pour les petites entreprises. Pour que les PME puissent offrir et montrer à la province tout leur talent et leur valeur, il faut que le gouvernement en prenne soin et leur permette de s'épanouir. Cela passe par un environnement fiscal plus propice et favorable pour la PME. J'invite les dirigeants de PME à s'exprimer sur cet enjeu en signant notre pétition que nous comptons remettre en décembre prochain », conclut François Vincent.

