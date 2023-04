Alerte - le 1er avril : Tim Hortons lance un test de marché pour les Timbits carrés dans les restaurants participants pour une journée seulement, le 1er avril!





TORONTO, le 1er avril 2023 /CNW/ - Tim Hortons met à l'essai une nouveauté qui pourrait changer la façon dont les gens d'ici savourent l'un de leurs délices préférés, les Timbits!

Le 1er avril, les restaurants Tim Hortons participants au Canada testeront les Timbits carrés, offerts en trois variétés : gâteau de fête, chocolat glacé et noix de coco.

« Nous avons lancé les Timbits pour la première fois en 1976, avec de multiples saveurs que les Canadiennes et les Canadiens adorent, mais nous n'avions jamais expérimenté avec la forme jusqu'à maintenant », a déclaré le chef Tallis Voakes, directeur de l'innovation culinaire chez Tim Hortons.

« En plus d'être délicieux et empilables, les Timbits carrés changent la donne en offrant six faces de saveur! Nous sommes convaincus que les gens d'ici adoreront cette version novatrice de leurs Timbits préférés ».

