/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - AUTOROUTE 19 : L'INTÉGRER C'EST NOUS RESPECTER/

AVIS AUX MÉDIAS - AUTOROUTE 19 : L'INTÉGRER C'EST NOUS RESPECTER





La mobilisation reprend à Bois-des-Filion - La route 335 bloquée par un aquarium ministériel ce samedi 1er avril

BOIS-DES-FILION, QC, le 30 mars 2023 /CNW/ - La Ville de Bois-des-Filion invite ses citoyens et citoyennes à reprendre la mobilisation quant à l'intégration des infrastructures de l'autoroute 19 au caractère urbain de Bois-des-Filion. Tous sont conviés, ce samedi 1er avril, à une partie de pêche sur la route 335 qui démontrera concrètement les impacts que le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) veut faire subir aux citoyens et citoyennes. Les Filionois et Filionoises se posent donc la question : est-ce un poisson d'avril du MTMD?

« Nos concitoyens sont mobilisés et inquiets. Après plus de 3 ans de discussion avec les fonctionnaires, des centaines de lettres à la ministre, rien ne bouge. Le ministère s'était pourtant engagé à assurer l'intégration des infrastructures à notre collectivité. C'est littéralement un manque de respect. À l'aube du début des travaux, ça prend une action politique claire. C'est d'autant plus symbolique que le mois d'avril soulignera le 50e anniversaire des expropriations de la communauté de Bois-des-Filion pour la venue de l'autoroute 19, laissant une cicatrice géante au coeur de la Ville » a mentionné Gilles Blanchette, maire de Bois-des-Filion.

Quand : le samedi 1er avril 2023

Où :

10h - coin de la rue Adolphe-Chapeau / Route 335

12h - coin de l'avenue de l'Érablière / Route 335

Des boîtes vocales inondées

Du 3 au 6 avril prochains, les Filionois et Filionoises sont également appelés à inonder les boîtes vocales des différents décideurs en y laissant, chaque soir, un message soulignant leur inquiétude et leur mobilisation. « Si la ministre ne veut pas nous voir ou nous lire, elle va nous entendre! Nos concitoyens sont impatients et veulent que ça bouge. Madame Guilbault, messieurs Charette et Laframboise, on attend des réponses! » a conclu M. Blanchette.

Rappel des enjeux d'intégration

Il y a trois points d'achoppement majeurs entre le MTMD et la Ville de Bois-des-Filion :

La hauteur projetée du viaduc qui sera érigé sur le boulevard Adolphe-Chapleau et qui divisera la ville en deux sections est-ouest.

L'accès au secteur de la Place du Parc, puisque le MTMD envisage d'interdire complètement l'accès par l'avenue de l'Érablière, forçant le détour de près de 3 000 automobilistes chaque jour.

La construction d'un mur antibruit de 10 mètres sur la 39e Avenue, que le MTMD a choisi d'ériger le plus près possible des résidences.

Tous les détails de la campagne et de la mobilisation en cours sont disponibles au www.integration19.quebec .

Note pour les automobilistes

La circulation en direction nord de la route 335 à Bois-des-Filion sera perturbée entre 9h30 et 13h approximativement le samedi 1er avril 2023.

