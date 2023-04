Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 31 mars 2023

Vendredi 31/03/2023 POKER LOTTO Main gagnante: 5-H, Q-H, 2-H, A-D, 6-C. Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND J = JACK, Q = QUEEN, K = KING, A = ACE MEGA DICE LOTTO 5, 8, 10, 19, 34 & 36. No comp. 14. PICK-2: 7 8 PICK-3:...

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en compagnie de la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant Les Basques) et adjointe gouvernementale au Tourisme, Mme Amélie Dionne, et du...