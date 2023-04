CGTN : La certitude de la Chine est un pilier de la paix et du développement dans le monde, indique le Premier ministre





PÉKIN, 1 avril 2023 /PRNewswire/ -- Dans un monde empreint d'incertitudes, la certitude de la Chine est un pilier qui préserve la paix et le développement dans le monde, a déclaré jeudi le Premier ministre chinois Li Qiang, qualifiant cette certitude de « fait qui était vrai dans le passé, et qui l'est encore plus aujourd'hui et qui le sera à l'avenir ».

« Peu importe la manière dont le monde évoluera, la Chine adhérera à la réforme, à l'ouverture et au développement axé sur l'innovation », a affirmé M. Li lors de la cérémonie d'ouverture de la conférence annuelle 2023 du Forum de Boao pour l'Asie, ce jeudi.

Ce faisant, la Chine va non seulement insuffler un nouvel élan et une nouvelle vitalité à l'économie mondiale, mais aussi permettre au monde de partager les opportunités et les dividendes du développement de la Chine, a-t-il souligné dans son discours d'ouverture.

La reprise économique de la Chine

Les ventes au détail en Chine, un indicateur de la croissance de la consommation, ont augmenté de 3,5 % en glissement annuel au cours de la période janvier-février, inversant les baisses observées au cours des trois mois précédents, selon les données du Bureau national des statistiques (BNS).

Au cours des deux premiers mois de l'année, la valeur ajoutée de la production industrielle chinoise a augmenté de 2,4 % en glissement annuel, tandis que l'indice mesurant la production de l'industrie des services du pays a augmenté de 5,5 %, selon le BNS.

M. Li a constaté la bonne tendance de la reprise économique de la Chine après les effets imminents de la pandémie du virus COVID-19 au cours des derniers mois. Il a déclaré que les résultats de mars étaient encore meilleurs que ceux de janvier et de février, avec des indicateurs clés en constante amélioration et une dynamique de croissance robuste.

L'économie chinoise est solide et possède un grand potentiel et une grande vitalité, a assuré le Premier ministre à Boao, une ville côtière de la province insulaire chinoise de Hainan.

Il a ajouté que la Chine adopterait de nouvelles mesures pour élargir l'accès au marché, optimiser l'environnement commercial et faciliter la mise en oeuvre des projets.

« Nous avons la confiance et la capacité de faire progresser l'économie chinoise pour sortir des clous, maintenir une croissance régulière et soutenue et apporter une plus grande contribution au développement économique mondial. »

Intervenant lors de ce forum, le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong a déclaré que la Chine était devenue le plus important partenaire commercial de presque tous les pays d'Asie, et a salué les initiatives régionales et mondiales proposées par la Chine, telles que l'initiative « la Ceinture et la Route » et l'initiative mondiale pour le développement.

« Nous sommes impatients de participer aux nouvelles perspectives de croissance de l'économie dynamique de la Chine », a déclaré M. Lee.

Environnement pacifique et stable pour le développement

Ce jeudi, le Premier ministre chinois a également insisté sur les efforts visant à sauvegarder conjointement un environnement pacifique et stable pour le développement et à injecter plus de certitude dans l'environnement mondial instable.

« L'Asie ne doit pas être en proie au chaos ou à la guerre si elle veut parvenir à un meilleur développement à l'avenir », a indiqué M. Li.

La Chine reste déterminée à résoudre les différences et les différends entre les pays par des moyens pacifiques et à sauvegarder conjointement la paix et la stabilité dans le monde, a-t-il réaffirmé, ajoutant que le pays s'oppose à l'abus des sanctions unilatérales et de la juridiction de longue portée, à choisir son camp, à la confrontation des blocs ou à une « nouvelle guerre froide ».

Les pays doivent défendre le respect et la confiance mutuels, l'ouverture et l'inclusion, respecter les voies de développement choisies de manière indépendante par les autres pays et s'opposer au concept de « choc des civilisations » et à la confrontation idéologique, a précisé M. Li.

La Chine s'est fixé comme tâche principale de devenir un grand pays socialiste moderne à tous égards et de faire progresser le rajeunissement de la nation chinoise sur tous les fronts grâce à la voie chinoise de la modernisation.

Pour le monde, la tâche de la Chine de moderniser un pays de 1,4 milliard d'habitants, soit près d'un cinquième de la population mondiale, est sans précédent.

La Chine s'est engagée à se moderniser par la paix et le développement, ce qui créera une force motrice puissante pour la croissance économique en Asie et dans le monde entier, a affirmé M. Li.

« La Chine ne cherchera jamais à se moderniser par la guerre, la colonisation ou le pillage. »

https://news.cgtn.com/news/2023-03-30/Premier-Li-urges-safeguarding-peace-and-stability-for-development-1iACDkMx2nK/index.html

