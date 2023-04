La Conférence internationale sur les maladies d'Alzheimer et de Parkinson et les troubles neurologiques connexes (MA/MPtm 2023) sera l'occasion pour AriBio Co., Ltd. de présenter des données sur les biomarqueurs de l'AR1001...





AriBio Co., Ltd. a annoncé que David Greeley MD, Directeur des affaires médicales/pharmaceutiques d'AriBio, présentera les données sur les biomarqueurs provenant de l'étude de phase 2 menée auprès de patients atteints de la maladie d'Alzheimer (à un stade léger ou modéré) et traités avec 10 et 30 mg d'AR1001. L'AR1001 est un inhibiteur PDE5 puissant ; il a une efficacité préliminaire en ce qui concerne la cognition, et des effets précliniques sur l'inhibition de l'apoptose des neurones, la promotion de la neurogenèse, l'augmentation de la neuroplasticité, et la stimulation de l'autophagie pour éliminer les protéines toxiques.

L'étude de phase 2 était un essai en double aveugle, randomisé, contrôlé par placebo, multicentrique. Son but est d'évaluer l'innocuité et l'efficacité préliminaire de l'AR1001 durant 26 à 52 semaines de traitement chez des patients ayant un Alzheimer léger à modéré. 210 patients ont fait l'objet de cette étude, dans 21 centres de recherche aux États-Unis.

Le plasma prélevé chez les patients au début de l'étude, lors des semaines 26 et 52 a été analysé par Quantarix à l'aide de la technologie Simoa HD-X. Des changements notables et statistiquement importants ont été observés au cours des 52 semaines de traitement dans une analyse post-hoc, notamment un déclin proportionnel à la dose de pTau181 à 26 semaines, et d'autres déclins après 52 semaines de traitement. Des baisses similaires de pTau181 ont été observées auprès de patients randomisés pour recevoir 10 et 30 mg d'AR1001 après 26 semaines de traitement par placebo. D'autres marqueurs plasmatiques, dont les ratios NfL, GFAP et AB42/40, ont également été mesurés ; toutefois l'on a noté soit des changements insignifiants, soit aucune différence statistique par rapport au début de l'étude.

AriBio a entamé un essai crucial de phase 3 avec 30 mg d'AR1001 destinés à être administrés quotidiennement à des patients ayant un Alzheimer léger ou à début précoce en décembre 2022. Cette étude est censée se poursuivre jusqu'en 2024. « Ces données sur les biomarqueurs améliorent les effets positifs observés en cognition avec la dose élevée d'AR1001 au cours de l'étude de phase 2 menée auprès de patients étant à un stade d'Alzheimer. Dans le cadre de l'étude de phase 3, nous collecterons du LCS et du plasma pour les analyser en tant que données de soutien », a affirmé le Dr Greeley.

A propos de l'AR1001-ADP3-US01

L'AR1001-ADP3-US01 (NCT05531526) est une étude multicentrique à double insu, randomisée et contrôlée par placebo visant à évaluer l'efficacité et l'innocuité d'un traitement de 52 semaines par AR1001 chez des patients atteints de la forme de la maladie d'Alzheimer à début précoce. L'étude vise à évaluer l'innocuité et l'efficacité de l'AR1001 dans le ralentissement de la progression de la maladie d'Alzheimer, grâce à diverses évaluations cognitives et fonctionnelles. Les détails de l'essai clinique sont disponibles sur ClinicalTrials.gov.

A propos d'AriBio

AriBio Co., Ltd. est une société biopharmaceutique basée en Corée du Sud et disposant de bureaux aux États-Unis. La Société se consacre au développement de nouvelles thérapies pour les maladies neurodégénératives, notamment la maladie d'Alzheimer. Aribio multiplie les partenariats pour accélérer le développement des meilleures options de traitement et enregistrer de nouvelles avancées dans le domaine médical.

