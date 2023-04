L'ARSF émet un avis d'intention concernant la révocation de permis et une ordonnance provisoire de suspension de permis à l'endroit d'Ian Vilafana et de Valor Financial Corp.

L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) a pris des mesures d'exécution à l'endroit d'Ian Vilafana (M. Vilafana) et de Valor Financial Corp. (Valor)....

Ce communiqué de presse est émis en vertu du Règlement 62-103 sur le système d'alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d'initiés (le Règlement 62-103). Le 31 mars 2023, Strategic Resources Inc. (la Société ou...