Avis aux médias - Les cols bleus de Sorel-Tracy veulent des réponses

SOREL-TRACY, QC, le 31 mars 2023 /CNW/ - Les cols bleus de la Ville de Sorel-Tracy manifesteront devant l'hôtel de ville de Sorel-Tracy le 3 avril prochain à compter de 18 h.

Les travailleuses et travailleurs comptent profiter du conseil de ville pour obtenir des réponses claires de la part de l'administration municipale à propos des négociations en cours. Les employé-es sont sans convention collective depuis le 1er janvier 2022 et les pourparlers stagnent depuis des mois. Ils ont en banque 21 jours de grève.

Les personnes suivantes prendront la parole :

Martin Gingras , président du syndicat des employé-es municipaux de Sorel-Tracy-CSN.

, président du syndicat des employé-es municipaux de Sorel-Tracy-CSN. Annette Herbeuval , présidente du Conseil central de la Montérégie (CSN)

, présidente du Conseil central de la Montérégie (CSN) Simon-Mathieu Malenfant , vice-président de la Fédération des employées et employés de services publics (CSN)

Les porte-paroles seront disponibles pour entrevue.

Quoi : Manifestation des cols bleus de Sorel-Tracy et participation à la période de questions du conseil municipal

Quand : 3 avril, manifestation à partir de 18 h et présence au conseil de ville à 20 h

Où : 71, rue Charlotte, Sorel-Tracy (Qc), J3P 7K1

Le Syndicat des employé-es municipaux de la ville de Sorel-Tracy-CSN compte une centaine de membres.

Le syndicat est affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) qui compte 65?000 membres dans les secteurs public et parapublic et est également affilié à la Confédération des syndicats nationaux (CSN) qui représente plus de 330?000 membres de tous les secteurs d'activité.

