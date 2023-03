Améliorer la gestion des matières résiduelles au Nunavik grâce à un investissement de près de 5,4 M$





QUÉBEC, le 31 mars 2023 /CNW/ - Une subvention de 5 393 032 $ est octroyée à l'Administration régionale Kativik pour améliorer la gestion des matières résiduelles sur le territoire des communautés du Nunavik. Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, ainsi que le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

En raison de son éloignement et de son isolement, le Nunavik fait face à d'importantes problématiques de gestion des matières résiduelles associées à des enjeux de transport, de coûts élevés, de manque de main-d'oeuvre spécialisée, de conditions climatiques difficiles et de sensibilité du milieu du point de vue social et environnemental. L'un de ces principaux enjeux est le volume considérable de métaux qui s'est accumulé depuis les dernières décennies sur l'ensemble du territoire, notamment de nombreuses carcasses de véhicules hors d'usage qui contiennent des résidus domestiques dangereux (RDD) susceptibles de contaminer l'environnement. L'investissement actuel répond d'ailleurs à ces enjeux soulevés par le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) dans son rapport sur l'état des lieux et la gestion du résidu ultime.

Cette contribution financera des activités de valorisation des matières résiduelles, notamment le recyclage des métaux et la mise en place d'installations ou d'équipements permettant la gestion adéquate de la matière organique, des RDD ainsi que des résidus de construction, de rénovation et de démolition. Les activités soutenues permettront notamment de détourner de l'élimination des matières résiduelles et d'augmenter la durée de vie de ces sites, tout en contribuant à l'atteinte des objectifs de la Stratégie de valorisation de la matière organique du gouvernement du Québec.

Citations :

« La saine gestion des matières résiduelles est un aspect important de notre lutte contre les changements climatiques, c'est pourquoi notre gouvernement a mis en place des mesures pour soutenir les municipalités, les citoyens et les entreprises dans leurs efforts. Je salue le travail de l'Administration régionale Kativik, qui a à coeur les besoins particuliers du Nunavik et qui veille à améliorer ses activités de récupération et de valorisation. Contribuant, entre autres, à réduire les gaz à effet de serre, cette subvention est un investissement pour l'environnement et la santé de notre planète. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Cette annonce répond à un réel besoin pour les communautés du Nunavik, qui auront accès à de meilleurs services pour une meilleure récupération et une meilleure valorisation des matières résiduelles, y compris les métaux, qui sont un problème très présent sur le territoire. Il sera donc maintenant possible pour elles de mieux préserver leurs terres ancestrales. J'ai espoir que cette mesure gouvernementale permettra de préserver non seulement l'environnement, mais également leur qualité de vie. Rappelons-nous que ce territoire fait partie des régions du monde où l'impact du réchauffement de la planète est le plus perceptible. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Cette subvention permettra à l'Administration régionale Kativik de poursuivre ses efforts d'amélioration de la gestion des matières résiduelles en collaboration avec les villages nordiques du Nunavik et les Nunavimmiut par la mise en application de certaines mesures détaillées dans le Plan de gestion des matières résiduelles du Nunavik 2021-2027. »

Hilda Snowball, présidente de l'Administration régionale Kativik

Faits saillants :

L'Administration régionale Kativik (ARK) a notamment comme mandat de soutenir les villages nordiques dans la mise en oeuvre de leurs projets d'écocentres, de valorisation de la matière organique, de recyclage du métal et de récupération des contenants et produits visés par la responsabilité élargie des producteurs.





Cette nouvelle subvention s'inscrit dans le cadre de la mesure 23 du plan d'action 2019-2024 de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles. Par cette mesure, le gouvernement du Québec honore son engagement à appuyer les communautés ayant des besoins ou des problématiques spécifiques en leur offrant des outils et des moyens adaptés à leur réalité et à leur contexte.





Dans son plan budgétaire de mars 2019, le gouvernement du Québec annonçait une enveloppe de 20 000 000 $ destinée à la gestion des matières résiduelles dans les communautés isolées.





La réalisation de ce projet est en phase avec le point 4.2 du Plan pour une économie verte 2030, soit réduire le gaspillage et mieux gérer les matières résiduelles.

