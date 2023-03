Avis aux médias - Le ministre Champagne annoncera l'identité de l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne qui ira en mission autour de la Lune

10 h (HAC) 11 h (HAE)

Annonce de l'identité des membres d'équipage d'Artemis II à Houston

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie Mary Preville, vice-présidente du politiques du programme spatial L'astronaute de l'ASC affecté à la mission Artemis II