Les défenseurs de la santé bucco-dentaire de Thunder Bay se joignent à la ministre Hajdu et au député Marcus Powlowski pour souligner la nouvelle prestation dentaire canadienne prévue dans le budget 2023





THUNDER BAY, ON, le 31 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, des défenseurs de la santé bucco-dentaire se sont joints à Patty Hajdu, députée de Thunder Bay-Supérieur Nord et ministre des Services aux Autochtones, ainsi qu'à Marcus Powlowski, député de Thunder Bay-Rainy River, pour souligner la nouvelle prestation dentaire canadienne annoncée dans le budget 2023.

Lynda McKeown, hygiéniste dentaire autorisée, le Dr William Hettenhausen, membre fondateur et directeur général de la Your Teeth For a Lifetime Foundation, et le Dr Derval Clarke, propriétaire de Sovereign Dental, se sont joints aux députés pour discuter de la façon dont le budget 2023 aura un effet positif sur la santé et le bien-être des Canadiens dans les années à venir grâce à de nouveaux programmes et prestations en matière de soins dentaires.

Les soins dentaires constituent un élément important de la santé, mais une consultation chez le dentiste peut coûter cher. Le budget de 2023 met en oeuvre un investissement transformateur pour fournir des soins dentaires aux Canadiennes et aux Canadiens qui en ont besoin en versant 13 milliards de dollars sur cinq ans, et 4,4 milliards de dollars par année par la suite, pour instaurer le Régime canadien de soins dentaires. Le régime couvrirait les soins dentaires des personnes non assurées dont le revenu familial annuel est inférieur à 90 000 $, et toute personne ayant un revenu annuel inférieur à 70 000 $ n'aurait pas à payer de quote-part. Le régime commencera à être mis en oeuvre en 2023.

Le budget de 2023 propose aussi de verser 250 millions de dollars sur trois ans, et 75 millions de dollars par année par la suite, pour créer un Fonds d'accès à la santé bucco-dentaire. Le fonds complétera le Régime canadien de soins dentaires en comblant les écarts en matière de santé buccale entre les populations vulnérables et en réduisant les obstacles à l'accès aux soins dentaires, y compris dans les communautés rurales et éloignées.

Cette initiative s'appuie sur le travail de la prestation dentaire canadienne mise en place l'année dernière, qui fournit déjà aux parents ou aux tuteurs admissibles des paiements à l'avance directs et libres d'impôt pour couvrir le coût des soins dentaires pour leurs enfants de moins de 12 ans et a aidé plus de 240 000 enfants jusqu'à maintenant.

Citations

« Il ne devrait pas être nécessaire d'être riche pour avoir un beau sourire. Avec les nouvelles prestations dentaires annoncées dans le budget 2023, le gouvernement fédéral introduit de nouvelles mesures qui profiteront à de nombreux Canadiens dans les années à venir. La santé bucco-dentaire fait partie de notre santé et de notre bien-être en général. Il s'agit d'améliorer l'accès aux soins de santé, l'équité des soins de santé et l'abordabilité des soins de santé. »

L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et députée de Thunder Bay-Supérieur Nord

« Malheureusement, de nombreux Canadiens sont confrontés au coût financier des soins dentaires. Je me réjouis de voir cette importante mesure incluse dans le nouveau budget fédéral, car elle permettra à de nombreuses personnes de bénéficier de soins dentaires qu'elles ne pourraient autrement ne pas s'offrir. »

Marcus Powlowski, député de Thunder Bay-Rainy River

« Il convient de féliciter le gouvernement fédéral pour son initiative en matière de soins dentaires. La santé bucco-dentaire est une question de santé publique. Les hygiénistes dentaires préconisent depuis longtemps des mesures préventives pour maintenir des dents et des gencives saines, ce qui permet de réduire la nécessité de réparer les dents. Ces mesures sont pertinentes sur le plan économique et constituent un aspect essentiel des soins bucco-dentaires pour les populations vulnérables, y compris les résidents des établissements de soins de longue durée. »

Lynda McKeown, hygiéniste dentaire autorisée

Faits en bref

Parmi les autres mesures proposées dans le budget 2023 pour renforcer les soins de santé, on peut citer :

encourager davantage de médecins et d'infirmières à pratiquer dans les communautés rurales et éloignées en proposant 45,9 millions de dollars sur quatre ans, et 11,7 millions de dollars par année par la suite, pour élargir ce programme à un plus grand nombre de communautés rurales, notamment toutes celles comptant 30 000 habitants ou moins, comme Sheet Harbour , en Nouvelle-Écosse. Les communautés admissibles qui comptent plus de 30 000 habitants demeureront admissibles jusqu'au recensement de 2026.

, en Nouvelle-Écosse. Les communautés admissibles qui comptent plus de 30 000 habitants demeureront admissibles jusqu'au recensement de 2026.

fournir 158,4 millions de dollars sur trois ans pour appuyer la mise en oeuvre et le fonctionnement du service d'aide téléphonique 9-8-8. À compter du 30 novembre 2023, les Canadiens pourront en tout temps téléphoner ou envoyer un texto au numéro 9-8-8 pour avoir accès à des services de qualité, efficaces et immédiats pour prévenir le suicide et fournir un soutien en cas de crise de santé mentale.



fournir 36 millions de dollars sur trois ans pour renouveler le Fonds pour la santé sexuelle et reproductive. Ce fonds appuie les organismes communautaires qui facilitent l'accès à l'avortement, et aident à rendre l'information et les services en matière d'avortement et de santé sexuelle et reproductive plus accessibles aux populations vulnérables.



fournir 359,2 millions de dollars sur cinq ans pour appuyer le renouvellement de la Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances, qui guidera les efforts du gouvernement visant à sauver des vies et à protéger la santé et la sécurité des Canadiennes et des Canadiens.



fournir 10 millions de dollars sur deux ans à l'initiative « Soyons actifs » de ParticipACTION, qui continuera de soutenir les programmes nationaux visant à accroître l'activité physique quotidienne chez les Canadiennes et les Canadiens.

Produits connexes

