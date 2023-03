La ministre Murray sera en visite en Norvège et en Islande pour favoriser la collaboration internationale dans le domaine de l'innovation océanique





OTTAWA, ON, le 31 mars 2023 /CNW/ - La ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Joyce Murray, sera en visite du 30 mars au 5 avril 2023, en Norvège et en Islande.

Au cours de sa visite, la ministre Murray rencontrera des hauts fonctionnaires des gouvernements de Norvège et de l'Islande, les PDG des principales entreprises salmonicoles norvégiennes, du groupe Iceland Ocean Cluster, d'entreprises de technologie aquacole, et des organisations non gouvernementales environnementales. La ministre Murray explorera des technologies alternatives de pointe pour la production aquacole, tout en s'engageant sur d'ambitieuses solutions climatiques fondées sur les océans en Norvège.

Tout au long de sa visite, la ministre Murray soulignera l'importance de la gestion des pêches et des approches visant à utiliser de façon efficace et durable les ressources alimentaires aquatiques. Il est particulièrement capital pour la Ministre de voir comment d'autres pays utilisent des pratiques et des technologies innovantes, qui garantissent que l'industrie de l'aquaculture fonctionne de manière responsable et durable, alors qu'elle élabore un plan de transition pour s'éloigner de l'élevage du saumon en parcs en filet existant en Colombie-Britannique.

Cette visite s'inscrit dans la longue tradition de l'engagement productif du Canada avec la Norvège et l'Islande sur des questions mondiales et régionales liées aux ressources et à la gouvernance des océans.

« Le Canada est un chef de file mondial en matière d'aquaculture durable et d'innovation océanique, et nous pouvons toujours en apprendre plus de nos partenaires internationaux dans ce domaine. J'ai hâte d'explorer les nouvelles technologies de production aquacole en Norvège, et d'aller en Islande pour discuter des ressources alimentaires marines durables, et de la façon dont ils traitent chaque partie de certains stocks de poissons. En travaillant ensemble et en partageant les meilleures pratiques, nous pouvons nous assurer que nous gérons les océans de la manière la plus respectueuse possible de l'environnement et du climat. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

