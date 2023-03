La ministre responsable Chantal Rouleau fera une annonce concernant un soutien aux personnes et aux familles en situation de vulnérabilité





MONTRÉAL, le 31 mars 2023 /CNW/ - La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Mme Chantal Rouleau, invite les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle elle procédera à une annonce concernant un soutien aux personnes et aux familles en situation de vulnérabilité.

Date : Lundi 3 avril 2023 Heure : 12 h 30 Lieu : Montréal (le lieu sera précisé au moment de votre inscription)





Merci de confirmer votre présence à l'adresse [email protected].

Seules les personnes ayant confirmé leur présence pourront assister à l'annonce.

Le port du masque lors de cet événement est à la discrétion des participantes et participants. Il est notamment recommandé en présence de personnes vulnérables, comme les personnes âgées, les personnes immunodéprimées et celles qui ont des maladies chroniques. Les personnes qui ont de la toux, un mal de gorge ou de la congestion nasale sont invitées à porter le masque. Enfin, toute personne qui a de la fièvre devrait rester à la maison. Plus de détails concernant les gestes pour limiter la transmission des maladies respiratoires infectieuses sont disponibles sur Québec.ca.

