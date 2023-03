Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec octroie plus de 27 M$ pour des infrastructures d'eau à Port-Cartier





PORT-CARTIER, QC, le 31 mars 2023 /CNW/ - Dans le cadre d'une tournée des régions la menant notamment sur la Côte-Nord, la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, accompagnée de la députée de Duplessis, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, a annoncé aujourd'hui qu'une aide financière totalisant 27 093 527 $ a été accordée à Port-Cartier pour la mise à niveau de ses infrastructures de traitement et de distribution d'eau potable.

Les travaux incluent l'agrandissement de l'usine d'eau potable, la construction de nouvelles conduites souterraines, la réfection de réservoirs existants, l'ajout d'un nouveau réservoir, l'augmentation de la capacité de traitement, l'ajout d'un traitement par chloramines ainsi que l'augmentation des capacités de pompage.

La distribution d'eau potable et le traitement des eaux usées sont des services à la population essentiels. En ce sens, le gouvernement du Québec veut sensibiliser les municipalités à l'importance de réaliser une saine gestion des actifs en eau et de planifier les investissements requis à court, à moyen et à long termes.

Citations :

« La gestion de l'eau potable et les investissements requis pour les infrastructures d'eau sont des défis de taille auxquels font face les municipalités. C'est pourquoi notre gouvernement est présent pour les soutenir. Cet investissement de plus de 27 millions de dollars confirme que les enjeux liés à l'eau potable sont au coeur de nos priorités. Je tiens d'ailleurs à féliciter la Ville pour la mise en marche de cet important projet et je suis fière que nous puissions y contribuer. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« C'est une excellente nouvelle pour les gens de Port-Cartier, à qui bénéficieront ces travaux qui s'échelonneront sur les prochains mois. Ce projet était fort attendu dans la région, et je suis très heureuse qu'on puisse annoncer aujourd'hui les efforts considérables que notre gouvernement y consacre. »

Kateri Champagne Jourdain, députée de Duplessis, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« La bonification de l'usine de traitement d'eau potable constitue un gage d'avenir pour Port-Cartier. En plus de bénéficier aux citoyennes et citoyens, qui jouiront d'un meilleur rendement, cela permet, du même coup, de garantir un service adéquat pour 10 000 habitants. L'objectif de ce projet est donc de contribuer à la qualité de vie des Port-Cartoises et Port-Cartois, tout en nous préparant à accueillir une population plus grande. »

Alain Thibault, maire de Port-Cartier

Faits saillants :

L'aide financière provient du sous-volet 1.2 du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2022-2032. Ce dernier prévoit des investissements de plus de 7,4 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Ce passage de la ministre des Affaires municipales à Port-Cartier s'inscrit dans le cadre d'une tournée des régions lui permettant d'échanger avec les élues et élus municipaux des quatre coins du Québec. Lors des rencontres, il est notamment question des dossiers d'actualité et des chantiers prioritaires du MAMH, dont la mise en oeuvre du plan de la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire, le renouvellement de la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires, et l'importance de favoriser des infrastructures bleues et vertes mieux planifiées et mieux gérées.

