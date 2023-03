Une nouvelle vision stratégique ambitieuse pour accélérer le développement des entreprises lavalloises





LAVAL, QC, le 31 mars 2023 /CNW/ - La Ville de Laval dévoile aujourd'hui sa toute première vision stratégique de développement économique dans le cadre d'un événement intitulé Laval 180, réunissant l'écosystème d'affaire lavallois. Grâce à des approches innovantes, cette vision stratégique ambitieuse vise à mieux soutenir les entreprises qui font face aux changements du contexte économique ainsi qu'à les accompagner à transformer leurs défis en opportunités.

«?Avec cette vision stratégique, Laval comme capitale des opportunités et territoire d'expérimentations, j'ai confiance que nous sommes sur la bonne voie pour faire de Laval une ville incontournable en matière d'innovation et de développement économique. Cette vision est un catalyseur de croissance pour nos entreprises qui font face à de nombreux défis et nous souhaitons les accompagner pour qu'ils puissent concrétiser ces opportunités. Elle permettra aussi de mettre en place des projets structurants, pour ainsi confirmer l'attractivité de Laval comme un moteur important de développement économique et en tant qu'un terreau d'expérimentations incontournable au Québec.

-- Stéphane Boyer, maire de Laval

Laval, capitale des opportunités et territoire d'expérimentations

Cette nouvelle vision se décline en deux approches. D'abord, l'économie de solution vise à faciliter les ressources, les interactions et la co-innovation pour bâtir le Laval de demain. La seconde approche propose une nouvelle logique d'innovation pour les cinq prochaines années qui, de manière évolutive, répondra aux enjeux économiques actuels et futurs. À travers ces deux approches, la Ville de Laval aspire à devenir la capitale des opportunités et un territoire d'expérimentations renommé.

Afin d'y parvenir, l'équipe d'experts de Laval économique s'est dotée d'une offre de services renouvelée et dédiée au succès des entreprises, des entrepreneurs ainsi que de tout l'écosystème économique lavallois. Cette offre de service est encadrée par cinq axes en matière d'intervention : accompagner, optimiser, mobiliser, valoriser et encourager.

D'ailleurs, le verbe encourager évoque la toute première stratégie lavalloise de main-d'oeuvre avec un plan d'action sur 3 ans et un budget additionnel de 2,25 M$ alloué spécifiquement à ce sujet. Par surcroît, ce plan se décline en 4 orientations et 24 actions ciblées.

«?Cette stratégie a été travaillée de concert avec l'écosystème et nos partenaires du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et de Services Québec. Grâce à ses actions, Laval économique souhaite assurer une contribution directe pour que 600 employeurs lavallois réussissent à pourvoir 1000 postes vacants et à retenir 2000 travailleurs. On souhaite que Laval soit reconnue pour son environnement propice au développement du capital humain.?»

-- Christine Poirier, élue responsable des dossiers économiques.

Afin d'identifier et de stimuler l'émergence de nouveaux projets d'investissements et de développement visant à positionner avantageusement Laval dans les tendances de demain, six filières de développement de l'économie lavalloise, regroupées sous l'acronyme TEMMRA, ont été ciblées. Représentant des chantiers d'innovation ayant un impact important dans la vie des Lavallois, ces filières sont : technologies décarbonées, éminence grise, manufacturier, mobilité durable, retail (vente au détail) et agroalimentaire.

«?Pour saisir les opportunités qui s'offrent à elles, les entreprises lavalloises doivent impérativement se transformer. Pour ce faire, elles doivent procéder à des expérimentations menant à de nouvelles idées, qui se transformeront en innovations.?»

-- Lidia Divry, directrice de Laval économique

D'autre part, dans cet élan de nouveautés, Laval économique lance un accélérateur, nommé TerroX, qui a pour objectif activer le développement de façon innovante, responsable et durable d'entreprises lavalloises. Celui-ci permettra de faire rayonner et d'accompagner les entreprises émergentes en précommercialisation dans le secteur de l'intelligence artificielle des objets, l'AIoT et de la réalité augmentée. Une première cohorte dans le secteur manufacturier débutera au cours de l'année 2023. Un partenariat a aussi été conclu entre Laval économique et Plug and Play, une plateforme d'innovation de la Silicon Valley qui a déjà accompagné 50?000 jeunes pousses dans son incubateur et qui offre l'accès à un réseau mondial, notamment auprès de multinationales, de l'industrie du capital de risque, d'universités et d'agences gouvernementales.

À propos de Laval économique

Porte d'entrée des entreprises sur le territoire lavallois, Laval économique est un groupe d'experts en solutions d'affaires pour les entreprises qui souhaitent accélérer leur développement de façon innovante, responsable et durable ou pour celles qui désirent s'implanter à Laval.

