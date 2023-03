Québec accorde près de 65 M$ à la Ville de Laval pour soutenir les actions de son Plan climat





LAVAL, QC, le 31 mars 2023 /CNW/ - Dans le cadre de son Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030), le gouvernement du Québec accorde 64,8 M$ à la Ville de Laval pour l'aider à intensifier ses actions en matière de lutte contre les changements climatiques et à réduire son empreinte carbone. Grâce au financement de son Plan climat qui sera dévoilé sous peu, Laval pourra réduire ses émissions annuelles de GES de 4 580 tonnes de CO 2 , soit l'équivalent, en termes d'émissions, d'environ 4 000 voyages aller-retour Montréal-Paris en avion.

C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, en compagnie du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, et du maire de la Ville de Laval, M. Stéphane Boyer.

Ce nouvel appui du gouvernement permettra à la Ville d'intensifier ses actions sur plusieurs fronts de son Plan climat :

Décarboniser le parc immobilier municipal par le retrait du mazout, du propane et du gaz naturel au profit d'énergies renouvelables dans 40 bâtiments (par exemple : installation de systèmes 100 % hydroélectriques ou recours à la géothermie dans certains bâtiments municipaux), en plus de prévoir l'utilisation d'énergies renouvelables dans le futur complexe aquatique. Un programme sera aussi mis en place afin d'intégrer des pratiques écoresponsables dans huit bâtiments neufs; Soutenir le service d'autopartage sur le territoire par le remplacement de 10 véhicules municipaux par des véhicules d'autopartage et par l'octroi de 400 montants d'aide financière pour l'adhésion au service; Installer 140 bornes de recharge publiques et 50 bornes partagées entre la municipalité et la communauté pour contribuer à répondre aux besoins des Lavallois en ce qui a trait à l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques; Réduire les risques liés à la chaleur et aux précipitations intenses par la réalisation de projets d'aménagement d'infrastructures vertes, y compris la plantation de près de 15 000 arbres et la déminéralisation d'espaces totalisant une superficie de 3 360 m 2.

Les mesures financées contribueront à l'atteinte de plusieurs objectifs du PEV 2030 du gouvernement du Québec, notamment le remplacement de l'énergie fossile par des énergies renouvelables dans les bâtiments, l'électrification des modes de transport et la prévention des risques liés aux changements climatiques à l'échelle des communautés.

L'aide financière accordée à la Ville de Laval découle d'une mesure du Plan pour une économie verte 2030, « Accélérer la transition climatique locale », qui bénéficie d'une enveloppe de 210,3 M$. Les villes de Montréal, Québec et Gatineau ont déjà fait l'objet d'un semblable soutien financier. D'autres villes s'ajouteront à la liste des bénéficiaires dans les prochaines années.

Citations?:?

« Les municipalités sont de précieuses alliées du gouvernement du Québec pour l'atteinte des objectifs climatiques qu'il s'est donnés dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030. Ce nouveau soutien viendra donner à Laval une nouvelle impulsion dans la mise en oeuvre de mesures clés du Plan climat qu'elle dévoilera dans les prochains jours. Toutes ces actions auront un effet significatif sur l'atteinte des cibles du Québec en matière de réduction des émissions de GES. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« La réalisation du Plan climat de la Ville de Laval est l'une de mes priorités à titre de ministre responsable de la région. C'est avec fierté que je constate que Laval fait partie des grandes villes du monde qui participent concrètement à la lutte contre les changements climatiques. Ce soutien financier, qui est un autre engagement que notre gouvernement réalise pour la région, donnera certainement un nouveau souffle à la Ville pour la réduction de ses émissions de GES. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Cette annonce démontre que la protection de l'environnement est l'affaire de tous. L'important soutien financier du gouvernement l'illustre fort bien. Pour mener à terme une planification aussi ambitieuse, réaliste et concrète, la collaboration est sans contredit le mot-clé. Au-delà des sommes engagées et des actions entreprises, on constate que tout le monde souhaite contribuer et mettre l'épaule à la roue. Je m'exprime donc aujourd'hui avec beaucoup d'espoir pour la suite des choses! »

Stéphane Boyer, maire de Laval

Faits saillants :

Laval a pris l'engagement de réduire ses émissions de GES de 33 % sous leur niveau de 1990 d'ici 2035. Les mesures de son Plan climat, lancé aujourd'hui, tracent la voie vers cet objectif, pour faire de Laval une ville résiliente, inclusive et carboneutre.

Lancé en novembre 2020, le Plan pour une économie verte 2030 du gouvernement du Québec vise à réduire les émissions de GES du Québec de 37,5 % d'ici 2030 par rapport à leur niveau de 1990. Il place aussi le Québec sur la trajectoire de la carboneutralité pour 2050.

Lien connexe :

Plan pour une économie verte 2030 du gouvernement du Québec

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Communiqué envoyé le 31 mars 2023 à 13:30 et diffusé par :