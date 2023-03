Offrir aux Canadiens les soins dentaires dont ils ont besoin





MONCTON, NB, le 31 mars 2023 /CNW/ - Tous les gens devraient pouvoir bien se nourrir et aller chez le dentiste quand ils en ont besoin. Mais de nombreux Canadiens sont aux prises avec les effets de l'inflation mondiale, qui fait du coût de la vie un véritable défi. C'est pourquoi, l'année dernière, nous avons pris des mesures pour apporter un soutien ciblé à ceux qui en avaient le plus besoin - et le Budget 2023 continue d'apporter une aide indispensable.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau a mis en relief la façon dont le Budget de 2023 - Un plan canadien : une classe moyenne forte, une économie abordable, un avenir prospère aidera les gens à obtenir les soins dentaires dont ils ont besoin et rendra la vie plus abordable pour les Canadiens.

D'ici la fin de cette année, nous entreprendrons le déploiement du Régime canadien de soins dentaires. Le régime sera entièrement mis en oeuvre d'ici 2025, offrant ainsi une couverture dentaire à jusqu'à neuf millions de Canadiens. À l'appui de cette initiative, le Budget 2023 prévoit un investissement de 13 milliards de dollars sur cinq ans à compter de 2023-2024 et un financement de 4,4 milliards de dollars par année par la suite. Ces investissements s'ajoutent à la Prestation dentaire canadienne pour enfants lancée l'année dernière, qui a déjà aidé plus de 250 000 enfants à l'échelle du Canada à obtenir les soins dentaires qu'ils méritent et dont ils ont besoin.

Pour offrir de meilleurs soins de santé aux Canadiens, le gouvernement fédéral augmente également ses investissements dans le domaine de la santé de plus de 198 milliards de dollars sur dix ans et collabore avec les provinces et les territoires pour assurer l'accès des Canadiens à des équipes de santé familiale, éliminer les arriérés et soutenir les travailleurs de la santé de première ligne.

Dans le Budget 2023, nous présentons le plan que nous allons mettre en oeuvre pour continuer d'être là pour les gens quand ils en ont le plus besoin, pour rendre la vie plus abordable et pour bâtir un avenir sain pour les Canadiens d'un bout à l'autre du pays.

Citation

« Personne ne devrait avoir à choisir entre prendre soin de ses dents et payer ses factures. Le Budget 2023 permettra à des millions de Canadiens d'aller chez le dentiste et apportera aux familles l'aide dont elles ont tant besoin. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

En 2023, le Régime canadien de soins dentaires sera accessible aux Canadiens non assurés de moins de 18 ans, aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées dont le revenu familial annuel est inférieur à 90 000 dollars . Les personnes dont le revenu familial annuel est inférieur à 70 000 dollars n'auront aucune quote-part à payer. D'ici 2025, le Régime canadien de soins dentaires sera entièrement mis en oeuvre pour couvrir tous les Canadiens non assurés dont le revenu familial annuel est inférieur à 90 000 dollars.

. Les personnes dont le revenu familial annuel est inférieur à 70 n'auront aucune quote-part à payer. D'ici 2025, le Régime canadien de soins dentaires sera entièrement mis en oeuvre pour couvrir tous les Canadiens non assurés dont le revenu familial annuel est inférieur à 90 000 dollars. Le Budget 2023 propose également d'investir :

250 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2025- 2026, et 75 millions de dollars par année par la suite pour établir un fonds d'accès à la santé buccodentaire. Le fonds complétera le Régime canadien de soins dentaires en contribuant à combler les écarts en santé buccodentaire parmi les populations vulnérables et à réduire les obstacles à l'accès aux soins, y compris dans les communautés rurales et éloignées.

75 millions de dollars par année par la suite pour établir un fonds d'accès à la santé buccodentaire. Le fonds complétera le Régime canadien de soins dentaires en contribuant à combler les écarts en santé buccodentaire parmi les populations vulnérables et à réduire les obstacles à l'accès aux soins, y compris dans les communautés rurales et éloignées.

23,1 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2023-2024, afin de recueillir des données sur la santé buccodentaire et l'accès aux soins dentaires au Canada et d'aider le gouvernement à apporter un soutien à ceux qui en ont le plus besoin par l'intermédiaire du Régime canadien de soins dentaires.

et d'aider le gouvernement à apporter un soutien à ceux qui en ont le plus besoin par l'intermédiaire du Régime canadien de soins dentaires. Au cours de la dernière année seulement, pour rendre la vie plus abordable après que l'inflation mondiale a fait grimper le coût de la vie, le gouvernement a effectué des investissements considérables et mis en oeuvre d'importantes initiatives. Il a notamment :

doublé le crédit d'impôt pour la taxe sur les produits et services pendant six mois pour aider 11 millions de personnes et de familles à faire face à la hausse du coût de la vie - les couples avec deux enfants ont reçu jusqu'à 467 $ de plus et les aînés, 225 $ de plus en moyenne;



lancé la Prestation dentaire canadienne, qui fournit jusqu'à 1 300 $ sur deux ans pour aider à offrir aux enfants les soins dentaires dont ils ont besoin;



fourni 500 $ aux locataires à faible revenu pour rendre la vie plus abordable;



bonifié l'Allocation canadienne pour les travailleurs pour venir en aide aux travailleurs les moins bien payés - et souvent les plus essentiels -, fournissant jusqu'à 1 428 $ aux travailleurs célibataires sans enfant, jusqu'à 2 461 $ aux familles, et un supplément de 737 $ aux travailleurs en situation de handicap;



augmenté de 10 % les prestations de la Sécurité de la vieillesse pour les personnes âgées de 75 ans ou plus en juillet 2022, ce qui apporte un soutien additionnel de plus de 800 $ aux personnes qui reçoivent une pension complète;



instauré des services de garde à 10 $ par jour ou réduit d'au moins 50 % en moyenne les frais de garde dans chaque province et territoire, et renforcé le système de garde d'enfants au Québec en créant plus de places en garderie.

Produit connexe

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 31 mars 2023 à 12:46 et diffusé par :