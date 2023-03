Le ministre O'Regan présente les investissements annoncés dans le budget fédéral à Milton





GATINEAU, QC, le 31 mars 2023 /CNW/ - Le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., participera à une assemblée publique avec des travailleurs syndiqués des secteurs des métiers et de la santé pour discuter des investissements du budget fédéral dans une classe moyenne forte, une économie abordable et un avenir prospère. Le ministre sera accompagné de Adam van Koeverden, le secrétaire parlementaire du ministre de la santé et du ministre des sports.

Un point de presse suivra l'activité.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le lundi 3 avril 2023 Heure : 17 h 30 (HAE) Lieu : Orange Snail Brewers 32, avenue Steeles Est Local 1 Milton (Ontario)

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse avant 15 h (HAE) le lundi 3 avril 2023. Des renseignements complémentaires seront fournis aux personnes inscrites.

SOURCE Emploi et Développement social Canada

