Le Forum de Boao pour l'Asie entre dans le secteur de la santé





La zone pilote de tourisme médical international Boao Lecheng du port de libre-échange de Hainan aide le secteur médical chinois à se développer sur les marchés mondiaux

QIONGHAI, Chine, 31 mars 2023 /PRNewswire/ -- Boao, station balnéaire et destination de congrès sur la côte de la mer de Chine méridionale, a de nouveau attiré l'attention du monde entier. La zone pilote de tourisme médical international Boao Lecheng du port de libre-échange de Hainan, plus communément connue sous le nom de Boao Hope City, est devenue un important point d'entrée pour l'introduction de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux internationaux innovants en Chine. En tant que première et seule zone médicale spéciale du pays et véritable parc médical international à croissance rapide, Boao Hope City est située des deux côtés du fleuve Wanquan, entre le centre-ville de Jiaji Town et le bâtiment principal du Forum de Boao pour l'Asie(BFA) à Qionghai, dans la province de Hainan.

Un mélange international de 25 institutions médicales publiques et privées a déjà mis en place des opérations dans la zone. Vingt autres installations sont en cours de construction ou en cours de planification. La zone a établi des partenariats avec près de 80 multinationales pharmaceutiques et fabricants de dispositifs médicaux dans 16 pays et régions du monde, et a approuvé plus de 300 médicaments et dispositifs autorisés pour des besoins cliniques critiques. Grâce à des politiques préférentielles et à un processus simplifié d'approbation des technologies médicales de pointe, des nouveaux produits pharmaceutiques et de l'équipement médical du monde entier, la zone pilote a attiré un nombre croissant d'installations médicales de premier ordre. Les plans d'assurance maladie de la zone ont bénéficié à plus de 31 millions de personnes dans 21 provinces et municipalités de Chine. La recherche dans le monde réel a accéléré l'enregistrement et l'inscription de médicaments et d'instruments médicaux autorisés en Chine. La zone pilote ouvre une voie révolutionnaire vers une bonne santé pour tous.

Boao Hope City a lancé plusieurs initiatives innovantes depuis sa création. La zone collabore avec des sociétés pharmaceutiques internationales et des associations pour organiser un large éventail de conférences et de forums universitaires médicaux chaque année et fournit une plateforme pour les échanges universitaires internationaux dans le domaine médical et de la santé au BFA, s'établissant comme un portail clé pour l'ouverture du secteur médical chinois au reste du monde.

