Lancement d'Ultimate Trivia by Stingray : la seule chaîne FAST au monde consacrée aux jeux-questionnaires





MONTRÉAL, 31 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX: RAY. A; RAY.B), un chef de file de la musique, des médias et de la technologie, a annoncé aujourd'hui l'acquisition des actifs et des activités commerciales d'Ultimate Trivia Network, une transaction qui rend possible le lancement d'un nouveau produit captivant : Ultimate Trivia by Stingray. Initialement proposé sous forme de chaîne linéaire financée par la publicité, Ultimate Trivia by Stingray promet d'offrir une expérience stimulante, interactive et adaptée à toutes les générations.



Ultimate Trivia, la seule chaîne FAST au monde consacrée aux jeux-questionnaires, offre une suite continue de questions qui portent sur un vaste éventail de thèmes et catégories : la géographie, l'histoire, les sports, les arts et le divertissement, les sciences naturelles, Hollywood, l'actualité, les technologies et bien plus encore. Grâce à la technologie innovatrice de Stingray, Ultimate Trivia permet désormais aux adeptes de jeux-questionnaires de vivre une expérience exceptionnelle en personnalisant les catégories. Cette nouveauté fait en sorte que chaque séance de jeu est parfaitement adaptée à son public; un choix idéal pour se divertir en famille, entre amis ou avec quiconque aime relever le défi.

« Nous sommes ravis de présenter Ultimate Trivia by Stingray et convaincus qu'il deviendra bientôt un produit phare qui captivera le public friand de jeux-questionnaires », a déclaré Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray. « Avec son contenu familial et son attrait pour tous les groupes d'âge, Ultimate Trivia est le moyen idéal de réunir ses proches autour d'une amusante compétition amicale. Nous nous réjouissons du potentiel de croissance que cela représente, tandis que nous continuons d'innover et d'offrir à notre clientèle de nouvelles expériences passionnantes. »

L'expérience simple et accessible d'Ultimate Trivia by Stingray sera tout d'abord proposée par le biais d'une chaîne FAST. Au cours des prochains mois, le produit devrait être intégré à d'autres plateformes et offert sous forme d'application à commande vocale destinée aux voitures.

À propos de Stingray

Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est une société internationale de musique, de médias et de technologie qui joue un rôle de premier plan dans les secteurs de la télédiffusion, de la diffusion en continu, de la radio, des services aux entreprises et de la publicité. Stingray propose un vaste éventail de services musicaux, numériques et publicitaires à des marques établies dans le monde entier, y compris des chaînes télévisées et audio, plus de 100 stations de radio, du contenu vidéo à la demande par abonnement, des chaînes FAST, des produits de karaoké, des applis musicales, ainsi que du contenu d'infodivertissement à bord et en voiture. Stingray Affaires, une division de Stingray, offre des solutions commerciales de musique, de publicité en magasin et d'affichage numérique, de même que des données et des rétroactions fondées sur l'IA qui facilitent la compréhension des consommateurs. Stingray Advertising, le plus vaste réseau de publicité audio en magasin d'Amérique du Nord, diffuse des publicités audio numériques dans plus de 20?000 grands magasins. Stingray emploie plus de 1?000 personnes dans le monde et joint 540 millions de consommateurs dans 160 pays. Pour en savoir plus : www.stingray.com .

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Frédérique Gagnier

Gestionnaire, Relations publiques

Stingray

[email protected]

Communiqué envoyé le 31 mars 2023 à 12:10 et diffusé par :