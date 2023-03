Fujirebio étend à nouveau son portefeuille de biomarqueurs sanguins entièrement automatisés avec les kits d'analyse entièrement automatisés Lumipulse® G ApoE4 et Lumipulse® G Pan-ApoE à des fins de recherche uniquement





H.U. Group Holdings Inc. et sa filiale détenue en exclusivité Fujirebio annoncent aujourd'hui la disponibilité des kits d'analyse Lumipulse G ApoE4 et Lumipulse G Pan-ApoE pour les systèmes LUMIPULSE® G entièrement automatisés. Ces tests immunologiques par enzymes chimiluminescents (CLEIA) permettent spécifiquement la mesure quantitative de l'isoforme E4 de l'apolipoprotéine E (ApoE4) et de toutes les isoformes de la même protéine (Pan-ApoE), respectivement, dans le plasma humain en seulement 35 minutes. Ces deux nouveaux kits d'analyse automatisés de biomarqueurs sanguins sont disponibles à des fins de recherche uniquement.

« Un an après le lancement des premiers biomarqueurs sanguins pour la maladie d'Alzheimer sur notre plateforme robuste LUMIPULSE G, Fujirebio ajoute deux marqueurs supplémentaires à son portefeuille en croissance constante », déclare Christiaan De Wilde, PDG de Fujirebio Europe NV et Global Head Neuro Business. « Ces nouveaux kits d'analyse viendront soutenir la recherche de biomarqueurs dans le domaine des maladies neurodégénératives, une mission importante pour Fujirebio. »

Les kits d'analyse Lumipulse G ApoE4 et Lumipulse G Pan-ApoE complètent le panel de biomarqueurs sanguins des kits d'analyse RUO pour ?-amyloïde 1-42 , ?-amyloïde 1-40 , phospho-Tau 181 et neurofilament léger, ainsi que cinq kits d'analyse basés sur le liquide céphalo-rachidien (LCR) (?-amyloïde 1-42 , ?-amyloïde 1-40 , Tau total, phospho-Tau 181 et neurofilament léger ; tous CE-IVDR, sauf ce dernier) déjà disponibles dans le portefeuille de produits Lumipulse G Neuro.

Ils permettront aux chercheurs et aux professionnels de la recherche clinique du monde entier d'étudier plus en profondeur l'utilité clinique de la quantification des protéines ApoE dans la maladie d'Alzheimer et les troubles apparentés sur la plateforme LUMIPULSE G. Cette plateforme a le débit requis et répond aux exigences réglementaires pour prendre en charge une éventuelle utilisation future de routine de tests sanguins de ces marqueurs. Le gène APOE a trois allèles différents (?2, ?3, ?4) qui codent pour trois isoformes ApoE différentes (ApoE2, ApoE3 et ApoE4), résultant en 6 phénotypes différents1. Les tests moléculaires restent la référence pour le génotypage d'APOE, mais la quantification des protéines ApoE à l'aide de kits d'analyse immunologique pourrait fournir un autre élément d'information, lié aux niveaux d'expression des protéines codées dans les gènes. L'espoir est que les tests sanguins puissent devenir une approche encore plus simple, plus accessible et plus évolutive pour aider à soutenir le diagnostic de la maladie d'Alzheimer. À cet égard, l'ApoE en tant que biomarqueur protéique peut être utilisé en recherche pour déterminer sa valeur seule ou dans le cadre d'un panel de biomarqueurs plasmatiques2.

Le développement des kits d'analyse Lumipulse G ApoE4 et Lumipulse G Pan-ApoE a été soutenu par Flanders Innovation & Entrepreneurship (VLAIO).

À propos de Fujirebio

Fujirebio, membre de H.U. Group Holdings Inc., est un leader mondial dans le domaine des tests de diagnostic in vitro (IVD) de haute qualité. Il a plus de 50 ans d'expérience dans la conception, le développement, la production et la commercialisation mondiale de produits d'IVD robustes.

Fujirebio a été la première entreprise à développer et à commercialiser des biomarqueurs de LCR sous la marque Innogenetics il y a plus de 25 ans. Fujirebio reste la seule entreprise à proposer une gamme aussi complète de kits d'analyse de DA manuels et entièrement automatisés et s'associe à des organisations et à des experts cliniques du monde entier pour développer de nouvelles voies menant à des outils de diagnostic neurodégénératif plus précoces, plus simples et plus complets. Plus d'informations sont disponibles sur www.fujirebio.com/alzheimer.

