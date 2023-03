ZELLERS ANNONCE LES DATES D'OUVERTURE DE SES AUTRES BOUTIQUES





TORONTO, le 31 mars 2023 /CNW/ - Nous comprenons votre enthousiasme! Après avoir connu un succès retentissant lors de l'ouverture de ses boutiques en Ontario et en Alberta, Zellers est heureuse d'annoncer qu'elle en ouvrira d'autres dans des magasins La Baie d'Hudson de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de la Nouvelle-Écosse, du Québec et de la Saskatchewan le mardi 4 avril. L'ouverture de la boutique de Rosemère est prévue le 27 avril.

Le lancement de zellers.ca a déjà permis aux gens de partout au pays de renouer leur histoire d'amour avec la marque, puisque tous ont pu y trouver les principaux articles du quotidien, y compris des articles pour la cuisine et la salle de bain, des meubles d'appoint, des articles décoratifs, des articles de rangement, des vêtements et des jouets pour bébé, des articles pour animaux de compagnie ainsi que des vêtements et des articles de base pour homme et femme. L'assortiment de Zellers repose sur trois piliers : la qualité, le look et les prix abordables, jour après jour.

Nous sommes impatients d'ouvrir nos portes et, en attendant, nos restaurants sur roues Zellers font le plein. Ne vous inquiétez pas, ils reprendront la route et s'arrêteront plusieurs jours près de toutes les boutiques. L'horaire sera annoncé prochainement!

Comme nous l'avons annoncé précédemment, les prochaines boutiques Zellers ouvriront dans les magasins La Baie d'Hudson suivants :

Colombie-Britannique

Sevenoaks Shopping Centre, Abbotsford

Aberdeen Mall, Kamloops

Guildford Town Centre, Surrey

Centre-ville de Vancouver

Nouvelle-Écosse

Mayflower Mall, Sydney

Mic Mac Mall, Dartmouth

Québec

Carrefour de l'Estrie, Sherbrooke

Galeries d' Anjou , Montréal

, Montréal Les Galeries de la Capitale, Québec

Les Promenades Gatineau, Gatineau

** Place Rosemère, Rosemère (ouverture le 27 avril)

Saskatchewan

MidtownPlaza, Saskatoon

Manitoba

St. Vital Centre, Winnipeg

À PROPOS DE ZELLERS

Une des marques préférées de HBC, Zellers occupe une place spéciale dans le coeur des gens d'ici. Dorénavant, grâce à un tout nouveau site Web, zellers.ca , et à 25 boutiques (pour commencer!) dans des magasins La Baie d'Hudson partout au pays, la clientèle peut s'attendre à une expérience de magasinage utile, amusante et remplie de bas prix, jour après jour. En mettant l'accent sur le design et le rapport qualité-prix, et s'inspirant de la nostalgie de la chaîne que les gens d'ici connaissent et aiment, Zellers se prépare à devenir la nouvelle référence en matière de style de vie, d'articles pour la maison et de presque tout le reste.

