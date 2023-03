Sunport Power participe au salon Solar Solutions International 2023





AMSTERDAM, 31 mars 2023 /PRNewswire/ -- Sunport Power Corp., Ltd a participé au salon Solar Solutions International 2023 qui s'est tenu à l'Expo Haarlemmermeer Amsterdam (Pays-Bas) du 14 au 17 mars.

Solar Solutions International est le plus grand salon de l'énergie solaire en Europe du Nord-Ouest. Pour se démarquer parmi des centaines d'exposants, Sunport Power a présenté plusieurs produits compétitifs au stand G23 et a attiré beaucoup de clients.

Les modules flexibles de la série S-Flex sont développés à partir de la technologie de contact arrière MWT. La conception sans jeu de barre augmente l'efficacité de conversion des cellules et répond aux exigences de beauté des clients européens. Il affiche un poids de 2,98 kg/?, une épaisseur de 2,5 mm et un rayon de courbure minimum de 0,3 m. Étant léger, fin, doux, flexible et hautement efficace, il est le meilleur choix pour divers toits résidentiels, commerciaux et industriels. Il est également apprécié des clients européens pour son processus de fabrication sans plomb.

Afin de s'adapter aux différents toits incurvés et scénarios de charge mobile de plein air, Sunport Power a également apporté son module de petite dimension personnalisé et son panneau solaire pliable. Le nouveau panneau solaire pliable fournit une solution professionnelle intégrée pour des scénarios d'application spécifiques d'activités de plein air en particulier pour le camping, la navigation de plaisance, les voyages.

Animé par l'innovation technologique, Sunport Power continue de développer et de fabriquer des produits basés sur la technologie de contact arrière MWT et dirigera la prochaine génération de technologie MWT et de technologie de cellules TOPCon pour apporter aux clients des produits et des solutions plus efficaces et plus qualifiés.

