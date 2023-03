Le ministère de l'Éducation daigne enfin signer les conventions collectives du personnel professionnel, enseignant et de soutien du Nord québécois





MONTRÉAL, le 31 mars 2023 /CNW/ - Les conventions collectives (2020-2023) du personnel enseignant, professionnel et de soutien de la Commission scolaire Crie ont finalement été signées, à trois jours de leur date d'échéance, le 28 mars dernier, par le Conseil du trésor et le ministère de l'Éducation.

L'Association des employés du Nord québécois (AENQ-CSQ), qui représente le personnel enseignant et de soutien, et la Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ), qui représente le personnel professionnel, se réjouissent de ces signatures, mais s'attendent à ce que les délais ne soient pas aussi longs pour la nouvelle ronde de négociations en cours.

En attente d'une signature pendant plus de 10 mois

Il faut rappeler qu'en ce qui concerne le personnel enseignant et le personnel de soutien de la Commission scolaire Crie, les ententes de principe avec le gouvernement avaient été signées le 8 juin 2022 et entérinées par les membres de l'AENQ-CSQ le 13 juin 2022. Ce n'est que le 29 mars dernier, après plus de 10 mois de ces ententes de principe, que le ministre a apposé sa signature sur les documents officiels. « Ce délai de traitement est inacceptable et indéfendable », avance Larry Imbeault, président de l'AENQ-CSQ.

« Il aura fallu multiplier les pressions pour que ces conventions collectives soient finalement signées, permettant qu'elles soient appliquées et que le personnel de la Commission scolaire Crie puisse enfin recevoir les primes et les augmentations salariales auxquelles il a droit », ajoute Jacques Landry, président de la FPPE-CSQ.

« Le message aux membres du Comité patronal de négociation de la Commission scolaire Crie et au gouvernement est clair : la prochaine fois, montrez un peu de respect pour les personnes qui travaillent dans nos écoles en Eeyou Istchee et signez les conventions collectives dans un délai raisonnable », de souligner M. Imbeault.

Profil de l'AENQ-CSQ

L'AENQ est une association syndicale affiliée à la CSQ qui regroupe le personnel enseignant et le personnel de soutien des commissions scolaires Crie et Kativik, des travailleurs de CPE d'Eeyou Istchee et le personnel enseignant de deux écoles de conseils de bande Atikamekw. Elle compte plus de 1800 membres travaillant dans les 9 communautés cries de la baie James et les 14 communautés Inuit du Nunavik, ainsi qu'à Montréal, Gatineau, Saint-Jérôme, Opitciwan et Wemotaci. Cinq langues sont utilisées sur le territoire couvert par l'AENQ : l'inuktitut, le cri, l'atikamekw, l'anglais et le français.

Profil de la FPPE-CSQ

La Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ) représente 19 syndicats regroupant 11 000 membres répartis dans la quasi-totalité des centres de services scolaires du Québec, francophones et anglophones, ainsi que des commissions scolaires crie et Kativik. Elle compte parmi ses membres différentes catégories de personnel dans les secteurs administratif, pédagogique et dans les services directs aux élèves (entre autres, psychologues, psychoéducatrices et psychoéducateurs, orthophonistes, conseillères et conseillers d'orientation, orthopédagogues, etc.).

SOURCE ASSOCIATION DES EMPLOYES DU NORD QUEBECOIS (AENQ-CSQ)

Communiqué envoyé le 31 mars 2023 à 11:13 et diffusé par :