Le SFPQ souhaite la bienvenue au personnel du Centre communautaire juridique de l'Abitibi-Témiscamingue





QUÉBEC, le 31 mars 2023 /CNW/ - Le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) est fier d'annoncer l'arrivée d'une nouvelle accréditation syndicale au sein de ses membres; il s'agit des employées et employés du Centre communautaire juridique de l'Abitibi-Témiscamingue (CCJAT). Auparavant, le personnel du CCJAT était représenté par le syndicat des employé/es du CCJAT, et ce dernier avait une entente de services avec le SFPQ. En rejoignant officiellement les rangs du SFPQ, les membres profiteront d'une offre de services élargie, en plus d'un soutien accru au palier local.

« C'est une grande fierté que ce groupe ait choisi de se rallier au SFPQ pour que nous puissions continuer à défendre leurs intérêts. Depuis 2006, nous offrons des services au personnel du Centre communautaire juridique de l'Abitibi-Témiscamingue et nous aurons maintenant la chance de travailler encore plus étroitement ensemble. Le SFPQ s'engage à poursuivre le travail de négociation afin d'améliorer leurs conditions de travail », déclare monsieur Christian Daigle, président général du SFPQ.

Mentionnons que le SFPQ compte plus d'une quarantaine d'accréditations dans les secteurs public et parapublic provenant de différents domaines et que leur nombre ne cesse d'augmenter.

Le SFPQ est un syndicat indépendant qui regroupe environ 40 000 membres à travers le Québec, dont quelque 30 000 sont issus de la fonction publique québécoise et répartis comme suit : près de 26 000 employés de bureau et techniciens et environ 4 000 ouvriers travaillant au sein de divers ministères et organismes. Les 10 000 autres membres proviennent du secteur parapublic.

SOURCE Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec

