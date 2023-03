Alerte - le 1er avril : LA CORDÉE devient la seule mandataire de la nouvelle immatriculation de vélo au Québec





MONTRÉAL, le 31 mars 2023 /CNW/ - Afin de mettre fin à un enjeu qui perdure depuis plus de vingt ans et qui voudrait que les cyclistes contribuent davantage au financement du réseau routier, les plaques d'immatriculation pour les vélos sont de retour au Québec! En collaboration avec l'association des municipalités du Québec, La Cordée est fière d'annoncer qu'elle sera désormais la seule mandataire de la nouvelle immatriculation de vélo, avec sept points de service nouvellement aménagés dans ses sept boutiques situées un peu partout sur le territoire québécois. L'initiative vise à désengorger et à réduire les aires d'attente des points de service d'immatriculation tout en aidant à promouvoir les bénéfices de la nouvelle plaque d'immatriculation/vignette vélo obligatoire baptisée Immatrignette.

Les grandes villes du Québec doivent rentabiliser leurs stationnements sur rue en les rendant payants, et au grand désarroi de nombreuses personnes, cette mesure inclut désormais les vélos. Pour certains cyclistes mécontents, cette nouvelle est arrivée comme un cheveu sur la bouillabaisse en ces temps difficiles.

En guise de compensation, une boîte à lunch-cadeau sera offerte à tout cycliste qui se procure la nouvelle Immatrignette. En partenariat avec les arrondissements de la ville de Montréal, le restaurant La Sardine contemplative offrira un délicieux lunch gourmet qui vous ouvrira l'appétit! Le tout sera servi dans un sac musette en coton biologique, ce cher petit sac à bandoulière tant aimé par les cyclistes du monde entier.

« En tant que spécialiste vélo depuis 70 ans, nous sommes confiants de pouvoir répondre aux 4 millions de cyclistes de la province. Passez nous voir à l'un de nos sept ateliers de la province. Nos conseillers sont fins prêts! » affirmait avec confiance Cédric Morisset, président de La Cordée.

La Cordée lance également un portail numérique pour éviter les files d'attente qui n'en finissent plus et pour permettre aux cyclistes d'acheter leur Immatrignette en ligne en deux clics. Rapide et fiable, le portail se trouve au https://immatriculation-velo-qc.ca

Les avantages de l'adhésion

Innovante, la nouvelle Immatrignette est à la fois un permis pour circuler sur la voie publique ainsi qu'une vignette universelle pour garer un vélo sur le domaine public. Le permis offre à son détenteur plusieurs avantages dont la possibilité de garer et de cadenasser son vélo non seulement au mobilier de la ville (fontaines, clôtures, monuments, affiches électorales, etc.), mais aussi d'attacher son vélo aux arbres et même de le suspendre aux branches d'un arbre (par le guidon) ou encore d'enfouir un vélo dans un buisson, sans contraintes quelconques. Polyvalente quoi!

Autre avantage marquant, l'Immatrignette sera dotée d'une puce de repérage GPS afin de faciliter sa localisation à la suite d'un vol ou un lendemain de veille.

Bienvenue dans la nouvelle ère de vélo 100 % connectée!

À propos de La Cordée

La Cordée, c'est sept magasins d'équipement de plein air qui se spécialisent dans le vélo, le camping et les sports de montagne. Passionnée d'aventures, l'équipe de conseillers de La Cordée est là pour partager son expertise et ses connaissances techniques avec les amateurs de plein air de tous niveaux, et ce, depuis 70 ans. Les membres de l'équipe La Cordée roulent, grimpent, pagayent, marchent, skient, campent, voyagent, en plus de bénéficier de formations données par l'entreprise et les fournisseurs. La société, principalement soucieuse du bien-être et du confort de sa clientèle dans ses moments d'évasion, constitue le plus grand spécialiste du plein air au Québec.

