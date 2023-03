Nouvelle orientation stratégique d'ACROBiosystems : simplifier la transition du développement préclinique à la commercialisation





BÂLE, Suisse, 31 mars 2023 /PRNewswire/ -- ACROBiosystems a commencé à se concentrer sur l'accélération du processus entre la préclinique, la clinique et la commercialisation. Avec plus de 10 ans de développement, ACROBiosystems continue de surprendre et d'apporter de nouvelles solutions à l'industrie pharmaceutique qui aide à la fabrication de produits thérapeutiques et à leur commercialisation ultérieure.

La mise en place d'un système de gestion de la qualité BPF, qui respecte les normes strictes tout au long de la fabrication préclinique et clinique, n'est pas une tâche facile. Cet engagement important s'illustre par un investissement dans une installation de production de qualité BPF. L'installation BPF d'ACROBiosystems compte plus de 180 000 pieds carrés disponibles pour la fabrication de produits BPF, notamment des cytokines, des enzymes et des anticorps. ACROBiosystems propose également des services personnalisés de développement de matières premières de qualité BPF, de la conception protéique ciblée, en passant par la synthèse génique, la construction vectorielle, l'expression protéique jusqu'aux services de production avec mise à l'échelle / à grande échelle.

ACROBiosystems, qui est exploitée par sa filiale, insiste également sur l'importance de sa stratégie axée sur la clinique. ACRODiagnostics Inc. est une entreprise de biotechnologie en médecine translationnelle du groupe ACROBiosystems, dont l'activité est centrée sur l'offre de réactifs analytiques et de services personnalisés à l'industrie du diagnostic clinique. ACRODiagnostics a mis sur pied une équipe complète d'élaboration de tests de pathologie, qui compte plus de 10 ans d'expérience dans le développement de kits de diagnostic et les services CRO. La gamme de produits ClinMaxtm comprend des kits d'analyse d'échantillons biologiques et cliniques, qui permettent d'accélérer l'application clinique et la commercialisation des thérapies. Grâce une équipe de développement de produits riche en expérience dans la conception, le développement et la validation de kits pour diverses plateformes, les produits offerts sont assurés d'être à faible risque et de haute qualité, ce qui est idéal pour la recherche clinique.

« Avec le succès de notre première phase de développement stratégique, nous entamons la deuxième phase de notre développement stratégique, qui consiste à nous concentrer sur des applications plus pertinentes sur le plan clinique et à accroître nos capacités de fabrication. Cela contribue à apporter une réponse à grande échelle, de haute qualité et plus localisée de la chaîne d'approvisionnement pour répondre aux besoins de nos clients cliniques », révèle Mike Chen, président-directeur général d'ACROBiosystems.

ACROBiosystems a été fondé sur les besoins des clients et continue de soutenir les efforts précliniques, cliniques et de commercialisation dans le monde entier.

À propos d'ACROBiosystems Inc.

ACROBiosystems Group (SZ.301080) est une entreprise de biotechnologie qui ambitionne d'être la pierre angulaire de l'industrie biopharmaceutique et du secteur de la santé en fournissant des produits et des modèles économiques innovants. La société s'étend dans le monde entier et a établi de nombreux partenariats durables et stables avec les plus grandes entreprises pharmaceutiques du monde et de nombreux instituts universitaires bien connus. La société comprend plusieurs filiales, telles qu'ACROBiosystems, bioSeedin, Condense Capital et ACRODiagnotics.

Communiqué envoyé le 31 mars 2023 à 08:32 et diffusé par :