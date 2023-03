La Ville de Montréal amorce son grand ménage du printemps





MONTREAL, le 31 mars 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal lance son opération grand ménage du printemps, qui durera environ six semaines et qui permettra de redonner son lustre à la ville, notamment en faisant disparaître les abrasifs utilisés pendant l'hiver. La Ville rappelle aux Montréalaises et aux Montréalais que cette opération coïncide avec le retour des interdictions de stationnement, qui entrent en vigueur le 1er avril.

« Le beau temps qui revient nous encourage à retrouver nos espaces publics, qui font d'ailleurs la fierté des Montréalaises et des Montréalais. Dans un souci d'offrir des espaces propres, conviviaux et agréables, la Ville lance son grand ménage du printemps. Cette importante opération annuelle nécessite la participation de quelque 1 000 cols bleus et de nombreux équipements. Pour profiter au maximum de nos espaces publics et les garder en bon état, nous invitons aussi la population à faire sa part. Nous devons toutes et tous faire preuve de civisme et d'écoresponsabilité en jetant à la poubelle nos déchets et en nettoyant l'extérieur de notre lieu de résidence. Ces petits gestes peuvent faire une grande différence pour la qualité de nos milieux de vie et pour l'environnement », a déclaré la responsable de la concertation avec les arrondissements et de l'eau au sein du comité exécutif, Maja Vodanovic.

Au cours des prochaines semaines, la Ville procédera au nettoyage de 4 100 km de rues, 6 500 km de trottoirs, près de 900 km de voies cyclables et quelque 1 500 parcs. Les interdictions de stationnement, qui débutent aux alentours du 1er avril, selon les arrondissements, entrent ainsi en vigueur.

Le nettoyage des rues et trottoirs s'effectue ainsi :

Nettoyage des chaussées et des trottoirs au jet d'eau (camion-arrosoir et chenillettes). Passage des balais mécaniques pour collecter les déchets. Passage des « cyclo-vac » (petit équipement aspirant) pour aspirer les petits déchets. Déploiement des brigadiers pour la collecte de déchets peu accessibles.

La brigade de propreté, présente dans les 19 arrondissements, s'ajoutera aux équipes régulières pour nettoyer les secteurs très achalandés, notamment.

Chacun peut faire sa part :

Respecter l'interdiction de stationner lors des opérations de nettoyage.

Faire une corvée de nettoyage.

Respecter les horaires de collecte.

Signaler les graffitis, le manque de propreté ou le mobilier urbain endommagé en utilisant l' application Montréal Service aux citoyens .

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 31 mars 2023 à 08:00 et diffusé par :