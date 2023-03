Cinq salons HKTDC de produits de style de vie ouvrent leurs portes en avril 2023





Hong Kong, première capitale mondiale des salons commerciaux en Asie, est redevenue la destination incontournable des hommes d'affaires du monde entier. Après la reprise complète des voyages, les commerçants du monde entier ont afflué pour participer aux activités commerciales de la ville.

Organisés par le Conseil de développement du commerce de Hong Kong (HKTDC), cinq salons de produits de style de vie (Hong Kong Gifts & Premium Fair, Home InStyle, Hong Kong International Home Textiles and Furnishings Fair, Fashion InStyle et Hong Kong International Printing & Packaging Fair) sont de nouveau organisés du 19 au 22 avril 2023 sous le même toit au Centre de congrès et d'expositions de Hong Kong (HKCEC). En outre, la plateforme de mise en relation d'entreprises intelligentes en ligne du HKTDC, Click2Match, sera en service du 19 au 29 avril 2023, un moyen pratique et efficace permettant aux commerçants de se connecter au-delà des salons physiques. Le nouveau modèle hybride EXHIBITION+ réinvente les salons professionnels pour servir les commerçants mondiaux à tout moment et en tout lieu.

Présentation des salons

Les cinq salons offriront une plateforme d'approvisionnement unique idéale avec plus de 3 500 exposants du monde entier. Le Hong Kong Gifts & Premium Fair offre une excellente plateforme aux professionnels du secteur pour explorer les dernières tendances et innovations dans l'industrie des cadeaux et des produits haut de gamme ; le Hong Kong Houseware Fair, rebaptisé Home InStyle, vise à permettre aux exposants et aux acheteurs d'explorer les dernières tendances en matière d'articles ménagers, de trouver des concepts et des produits domestiques intelligents et uniques ; le Hong Kong International Home Textiles and Furnishings Fair présente un large éventail de textiles et d'ameublement pour la maison ; la Fashion Week de Hong Kong, rebaptisée Fashion InStyle, sert de plateforme commerciale idéale pour l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie de la mode et du textile ; et le Hong Kong International Printing & Packaging Fair présente une large gamme de solutions d'impression professionnelle et d'impression numérique, ainsi que des concepts et services d'emballage innovants. Avec une grande variété de produits et de tendances exposés, ces salons offrent une excellente occasion aux commerçants de nouer des relations, d'explorer de nouvelles opportunités commerciales et d'étendre leurs réseaux.

Inscrivez-vous maintenant pour une entrée GRATUITE - https://bit.ly/3KlpbdY

Sites Web

Hong Kong Gifts & Premium Fair : www.hktdc.com/event/hkgiftspremiumfair

Home InStyle : www.hktdc.com/event/homeinstyle

Hong Kong International Home Textiles and Furnishings Fair : www.hktdc.com/event/hkhometextilesfair

Fashion InStyle : www.hktdc.com/event/fashioninstyle

Hong Kong International Printing & Packaging Fair : www.hktdc.com/event/hkprintpackfair

