Manifestation du personnel de soutien - C'est nous les vrais « top guns » des réseaux collégial et scolaire

QUÉBEC, le 31 mars 2023 /CNW/ - Plus de 100 employé-es de soutien scolaire et collégial manifestent ce matin devant les bureaux des ministères de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur à Québec, en ce dernier jour des conventions collectives des travailleuses et des travailleurs du secteur public.

« Nous sommes le 31 mars. Nos conventions collectives prennent fin aujourd'hui. Nous rendons visite ce matin aux ministres de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, monsieur Bernard Drainville et madame Pascale Déry car ils ne semblent toujours pas savoir qui sont les vrais « top guns » des réseaux collégial et scolaire. Les vrais « top guns », celles et ceux qui font des miracles pour les réseaux collégial et scolaire en les tenant à bout de bras avec peu de moyens, eh bien, c'est le personnel de soutien », déclare Frédéric Brun, vice-président de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN).

Où est Charlie madame Déry?

Pour Riccardo Pavoni, président du Secteur soutien cégeps de la FEESP-CSN, il est temps que la ministre Déry donne signe de vie. « Depuis le début de la négociation du secteur public, le personnel de soutien des cégeps est ignoré. Que fait la ministre ? On ne la voit nulle part ! Les priorités du gouvernement ne mentionnent même pas le mot cégep. Et, combiné à l'absence de la ministre au moment du dépôt patronal de table centrale en décembre dernier, nous en comprenons que le gouvernement Legault a très peu de considération envers le personnel du réseau collégial. Nous devrons l'y forcer », observe M. Pavoni.

Sans le personnel de soutien, l'école prend le bord

Annie Charland, présidente du secteur scolaire de la FEESP-CSN, souligne que 40 % du personnel des écoles est constitué d'employé-es de soutien. « L'ensemble du personnel scolaire a un rôle à jouer pour favoriser la réussite éducative des élèves. Mais n'oublions pas que ce sont les employé-es de soutien qui sont les premières personnes à arriver à l'école le matin et les dernières à partir le soir. Si nous ne sommes pas là, bien des choses prennent le bord ! Depuis le début de la négociation, le gouvernement ne parle que de ses priorités et n'écoute pas du tout les nôtres. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne : une négociation, ce n'est pas de se faire imposer les priorités gouvernementales. Déjà des actions se déploient dans nos milieux de travail. Cela démontre à quel point nous sommes déterminé-es à faire reconnaitre l'importance de notre travail et à obtenir des gains à la hauteur de notre expertise », remarque Mme Charland.

Barbara Poirier, présidente du Conseil central de Québec Chaudière-Appalaches (CCQCA-CSN) termine en rappelant que le gouvernement Legault doit abandonner sa vision tunnel. « On dirait que ce gouvernement-là a des idées fixes quand il aborde les négociations du secteur public. Il y a eu les infirmières, les préposé-es aux bénéficiaires ainsi que les enseignantes et les enseignants, mais ça ne peut pas fonctionner. De la même façon qu'il n'y a pas que des infirmières dans un hôpital, il n'y a pas que le personnel enseignant dans une école ou un cégep. Sans les employé-es de soutien, nos institutions seraient non fonctionnelles. À force d'ignorer le personnel qui travaille dans l'ombre, à force de ne pas reconnaitre et respecter leur apport, on se retrouve avec des gens qui se sentent méprisés et qui décrochent. Et ça, franchement, le Québec n'a pas les moyens de ça », conclut Mme Poirier.

La Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) est l'organisation la plus représentative du personnel de soutien scolaire et de soutien collégial au Québec. Le secteur scolaire de la FEESP-CSN regroupe 37 syndicats représentant plus de 35 000 employés-es de soutien présents dans 31 centres de services scolaires francophones et deux commissions scolaires anglophones. Le Secteur soutien cégeps regroupe quant à lui 6 300 membres répartis dans 34 établissements collégiaux et un centre informatique, situés dans onze régions du Québec.

