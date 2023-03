Changement à la vice-présidence des Finances de Groupe TVA





MONTRÉAL, le 31 mars 2023 /CNW/ - Groupe TVA annonce qu'Anick Dubois, vice-présidente Finances, a fait part à la direction de sa décision de quitter l'entreprise, après plus de 15 ans au sein du groupe.

Dans la foulée du départ de Mme Dubois, Groupe TVA annonce également la nomination de Marjorie Daoust à titre de vice-présidente Finances, à compter du 31 mars 2023. Marjorie occupait jusqu'à maintenant le poste de directrice principale des finances et dirigeait une équipe de plus de 20 employés. OEuvrant au sein de l'entreprise depuis 2011, Mme Daoust s'est distinguée par son leadership et par sa capacité à assurer une gestion financière rigoureuse. Elle sera notamment responsable de l'exécution du plan financier de Groupe TVA.

« Professionnelle aguerrie, Marjorie Daoust s'est forgé une excellente réputation au sein du Groupe TVA, a déclaré Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction par intérim de Groupe TVA. Notre nouvelle vice-présidente des finances mérite pleinement l'important mandat qui lui est confié. Je tiens également à remercier Anick Dubois pour sa contribution à l'entreprise depuis 2007. Par ses compétences et sa rigueur, Mme Dubois a su bien accompagner les secteurs de Groupe TVA à travers les nombreux défis de notre industrie. »

D'ici à son départ, Mme Dubois accompagnera la nouvelle vice-présidente Finances pour assurer la transition.

À PROPOS DE GROUPE TVA

Groupe TVA inc., filiale de Québecor Média inc., est une entreprise de communication active dans l'industrie de la télédiffusion, de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que des magazines. Groupe TVA inc. est la plus importante entreprise de diffusion d'émissions de divertissement, d'information et d'affaires publiques de langue française en Amérique du Nord et une des plus grandes entreprises privées de production. L'entreprise est aussi la plus importante dans le secteur de l'édition de magazines francophones et publie plusieurs titres anglophones parmi les plus populaires au Canada. Ses actions classe B sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TVA.B.

